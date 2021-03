Szczepionki Johnson & Johnson. Reuters: mogą być kłopoty z dostawą dla UE w II kwartale

W zeszłym tygodniu koncern powiadomił władze Unii Europejskiej, że problemy z dostawami składników szczepionek i sprzętu produkcyjnego stawiają zaplanowany harmonogram dostaw substancji dla wspólnoty "pod presją" - powiedział anonimowo agencji urzędnik europejski bezpośrednio zaangażowany w rozmowy z firmą.

Źródło Reutersa zaznaczyło, że przedstawiciele Johnson & Johnson wyrazili ostrożność co do planowanych dostaw, ale powiedzieli, że terminowe wywiązanie się z nich "nie jest niemożliwe".

