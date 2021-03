Syn Janusza Korwin-Mikkego w szpitalu. Ma Covid-19

Korwin-Mikke poinformował o chorobie syna we wtorek. 50-letni Krzysztof choruje na astmę. Nie wiadomo w jakim stanie jest mężczyzna.

Poseł Konfederacji w tym samym wpisie zamieścił wykres o ofiarach śmiertelnych epidemii w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy.

"Ale ta histeria z III Falą bije rekordy: w końcu 2020 umierało dziennie 2x tyle ludzi - i takich ruchów nie robiono" - zaznaczał poseł odwołując się do nowych, regionalnych ograniczeń.

Nie kieruję się prywatą: mój Syn, Krzysztof (50 l., astma) leży w szpitalu na CoViD. Ale ta histeria z III Falą bije rekordy: w końcu 2020 umierało dziennie 2x tyle ludzi - i takich ruchów nie robiono. Tu rzeczowe wystąpienie WCzc.Krzysztofa Bosaka z RN: https://t.co/BTn3T5YkD2 pic.twitter.com/GfA8vhwCzN — Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) March 9, 2021

"Hasło medialne, straszenie społeczeństwa"

W swoim wpisie Korwin-Mikke polecał również obejrzeć występ Krzysztofa Bosaka w "Śniadaniu w Polsat News". W ostatnią niedzielę poseł Konfederacji zapewniał, że "trzecia fala to hasło medialne kreowane chyba po to, by straszyć społeczeństwo".

ZOBACZ: Bosak: trzecia fala to hasło medialne kreowane po to, by straszyć społeczeństwo

- Zachorowania z teraz to jeszcze druga fala. Należy w systemie ochrony zdrowia powrócić do normalności. Należałoby odejść od teleporad, odcovidować oddziały. (…) Zwiększone zachorowania to jedno, a zwiększona śmiertelność wynikająca z niezdiagnozowania innych chorób to drugie - mówił Bosak.

Astma a Covid-19

Z ustaleń amerykańskich naukowców wynika, że astma nie musi nasilać ryzyka pojawienia się ciężkiej postaci Covid-19. W lipcu, na łamach "Journal of Allergy & Clinical Immunology" wskazywali, że na przebieg choroby najbardziej wpływają takie schorzenia jak choroby serca, nadciśnienie, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca i otyłość.

ZOBACZ: Astma a COVID-19. Ustalenia naukowców

- Ludzie z astmą, nawet ci z ograniczoną wydolnością płuc, których leczy się, aby ograniczyć astmatyczne zapalenie, wydają się nie reagować gorzej na SARS-CoV-2, niż osoby bez astmy - mówił wówczas dr Reynold A. Panettieri Jr, specjalista zajmujący się intensywną terapią osób z chorobami płuc, dyrektor Rutgers Institute for Translational Medicine and Science na Rutgers University (USA).

Jeśli natomiast chodzi o stosowane często w astmie wziewne środki sterydowe, to według naukowców mogą one ograniczać zdolność wirusa do infekowania komórek. Z drugiej strony mogą jednak osłabiać działanie układu odpornościowego i pogorszyć odpowiedź zapalną. Lekarze podkreślali, że konieczne będzie wykonanie dodatkowych badań.

WIDEO - Średnia wieku zakażonych obniża się. "Teraz to 35 lat" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ polsatnews.pl, Polsat News