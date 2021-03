Na Covid-19 chorują coraz młodsi. "Średnia to teraz 35 lat"

Profesor pytany o sytuację epidemiczną uznał, że aktualnie w Europie jest ona gorsza niż w Stanach Zjednoczonych, które dotychczas były jednym z najbardziej dotkniętych pandemią państw.

- W Europie narasta przewaga wariantów wirusa, część z nich powoduje, że zakażone są coraz młodsze osoby i wirus dłużej przebywa w organizmie, co skutkuje tym, że zakażony nowym wariantem zakaża więcej osób i trwa to dłużej - wyjaśniał. Dodał, że "sytuacja Europy jest nieciekawa".

Wirus a szkoły

Pytany o możliwość szerszego otwarcia szkół przypomniał, że "średnia wieku zakażonych obniża się, było powyżej 50, teraz to jest około 35 lat". - Szkoła będzie takim miejscem gdzie te zasady DDM będą musiały być bardzo przestrzegane - podkreślał.

Zaznaczył także, że "dzieci są niewrażliwe na koronawirusa, ale stanowią element przenoszenia". Zdaniem profesora mogą być zagrożeniem dla świata zewnętrznego, czyli rodziców i dziadków.

- Szczepionka dla dzieci najprawdopodobniej kiedyś będzie i najprawdopodobniej trzeba będzie ją stosować - uznał.

Wariant brazylijski

Profesor Paweł Januszewicz odniósł się także do doniesień na temat brazylijskiej odmiany wirusa. Według naukowców z Sao Paulo tamtejszy wariant może ponownie zakażać ozdrowieńców, a ich nabyta odporność okazuje się niewystarczająca.

Według profesora rodzi to pytania o szczepienia ozdrowieńców, "czy to powinna być jedna dawka czy dwie". Przyznał też, że szczepienia przeciw Covid-19 będą prawdopodobnie przeprowadzane co roku. - O tym się mówi w branży - zaznaczył, dodając, że "to tego już dziś powinniśmy się przygotować".

