Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 7 lutego

Mamy 4 728 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (744), pomorskiego (554), wielkopolskiego (484), śląskiego (393), kujawsko-pomorskiego (381), dolnośląskiego (244), zachodniopomorskiego (228), małopolskiego (226),warmińsko-mazurskiego (214), lubelskiego (201), łódzkiego (200), lubuskiego (197), podkarpackiego (191), podlaskiego (133), świętokrzyskiego (125), opolskiego (82). 131 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Pod respiratorami jest 1336 pacjentów

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 12 528 osób. Pod respiratorami jest 1336 pacjentów – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 27 687 łóżek i 2 698 respiratorów. Kwarantanną objętych jest 138 tys. 266 osób. Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 mln 307 tys. 161 zakażonych. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/ApJ1Jw1TrW — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 7, 2021

Ponowne testowanie nauczycieli

W niedzielę rozpoczynają się powtórne testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych. Podobnie jak styczniowe będą dobrowolne i bezpłatne. Potrwają do 12 lutego. Po nich rozpocznie się testowanie nauczycieli z przedszkoli.

Powtórne testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i nauczycieli szkół specjalnych obejmą te osoby, które były już testowane w ramach powrotu do szkół po feriach zimowych, otrzymały wynik negatywny i chcą się ponownie poddać badaniu. Osoby, które chorowały na COVID-19 i są ozdrowieńcami oraz pozostały personel szkół nie będą uczestniczyły w tym badaniu. ZOBACZ: Rusza ponowne testowanie nauczycieli na koronawirusa W kolejną niedzielę - 14 lutego, rozpoczną się testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli przedszkoli, w tym pomocy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach. Badanie nie obejmie pracowników pomocniczych np. obsługi administracyjnej, personelu sekretariatu, personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie techniczne placówki, personelu sprzątającego, a także personelu wykonującego bieżące prace naprawcze na terenie przedszkola. Testowanie nauczycieli przedszkolnych potrwa do 19 lutego br.

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

