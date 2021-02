Nowe przypadki zakażeń dot. województw: mazowieckiego (961), wielkopolskiego (603), kujawsko-pomorskiego (557), śląskiego (542), pomorskiego (507), warmińsko-mazurskiego (394), łódzkiego (353), zachodniopomorskiego (328), dolnośląskiego (313), małopolskiego (266), lubelskiego (264), podlaskiego (219), podkarpackiego (206), lubuskiego (183), świętokrzyskiego (149), opolskiego (96).

112 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 12 tys. 837 osób. Pod respiratorami jest 1 tys. 338 pacjentów – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Kwarantanną objętych jest 152 tys. 292 osoby.

Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 mln 294 tys. 687 zakażonych.

Ile wykonano testów?

Na obecność SARS-CoV-2 przebadano dotąd w Polsce ponad 8,5 mln osób. Ostatniej doby wykonano 41 533 testy, w tym 13 841 testów antygenowych – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 064 307 badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.

Szczepienia przeciw koronawirusowi

W czwartek - do północy - w województwie mazowieckim wykonano 17 291 szczepień przeciwko COVID-19, z czego 9 478 to szczepienia drugą dawką preparatu - wynika z rządowego raportu z wykonanych szczepień. Najwięcej szczepień ostatniego dnia wykonano w Warszawie - 9 195.

Jak wynika ze zaktualizowanego w piątek raportu wykonanych szczepień, dzienna liczba szczepień w woj. mazowieckim do czwartku do północy wyniosła 17 291, z czego 9 478 szczepień to szczepienia drugą dawką.

Ogółem w województwie mazowieckim przeprowadzono 249 326 szczepień, z czego 65 010 to szczepienia drugą dawką szczepionki. Najwięcej szczepień wykonano do tej pory w Warszawie - 131 814, z czego 42 063 to szczepienia drugą dawką. Ostatniego dnia w stolicy kraju wykonano 9 195 szczepień przeciwko COVID-19, z czego 6 345 to szczepienia drugą dawką.

6 223 szczepienia ogółem wykonano w powiecie wołomińskim; dzienna liczba szczepień wyniosła tam 298. W powiecie legionowskim wykonano łącznie 1 343 szczepienia; dzienna liczba szczepień wyniosła tam 107. W powiecie warszawskim zachodnim wykonano ogółem 2 612 szczepienia; dzienna liczba to 123. Z kolei w powiecie pruszkowskim wykonano ogółem 5 216 szczepień; ostatniego dnia - 375. W powiecie piaseczyńskim natomiast przeprowadzono 6 605 szczepień; ostatniego dnia - 352. W powiecie otwockim - 6 405 szczepień ogółem; ostatniego dnia 381. Natomiast w powiecie mińskim wykonano ogółem 3 173 szczepienia, z czego 300 ostatniego dnia.

Według aktualnych danych w całym kraju wykonano 1 566 604 szczepień, z czego 101 768 wykonano w czwartek.