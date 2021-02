Dezynfekcja powierzchni nie tak istotna? Koronawirus przenosi się inaczej

Magazyn "Nature" zaapelował do WHO i władz państwowych, by nie nadawały najwyższego priorytetu kosztownej dezynfekcji powierzchni. Transmisja koronawirusa w ten sposób należy do rzadkości.

Według autorów "Nature" badania wskazują jednoznacznie, że koronawirus przenosi się między ludźmi przede wszystkim w powietrzu, poprzez aerozole, w wyniku rozmowy, oddychania, a także, oczywiście, kaszlu i kichania. Zakażenia poprzez dotykanie powierzchni zdarzają się rzadko.

Zdaniem naukowców z "Nature" WHO w swoich wytycznych, a także władze w swoich działaniach zbyt wiele uwagi przywiązują do dezynfekcji powierzchni, co niesie ze sobą wysokie koszty.

Wytyczne niedostosowane do aktualnej wiedzy

Jak czytamy, priorytetem powinno być noszenie masek, dystans oraz wietrzenie pomieszczeń (usprawnianie wentylacji), a nie dezynfekcja.

Według autorów omawianego materiału wytyczne WHO nie zostały dostosowane do aktualnej wiedzy na temat transmisji koronawirusa. Podaje się też przykład nowojorskiego transportu publicznego, który na dezynfekcję planuje wydać 380 milionów dolarów do 2023 roku.

