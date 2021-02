Wybudza się ze śpiączki, nie wie nic o pandemii. Covid-19 przechorował... dwa razy

Flavill został potrącony przez samochód 1 marca 2020 r. - trzy tygodnie przed tym, jak Wielka Brytania wprowadziła pierwszy ogólnokrajowy lockdown. Do wypadku doszło w Burton upon Trent w hrabstwie Staffordshire.

- Nie wie nic o pandemii. Przez ostatnie 10 miesięcy spał. Powoli odzyskuje świadomość, ale nie mamy pojęcia co dokładnie wie - powiedziała "The Guardian" ciotka chłopaka Sally Flavill.

Mimo poważnego urazu mózgu, stan nastolatka wyraźnie poprawił się przez ostatnie tygodnie - rusza kończynami, gdy się go o to poprosi, jest w stanie porozumiewać się za pomocą mrugnięć, zaczął się uśmiechać.

