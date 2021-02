Mamy 6 496 nowe i potwierdzone przypadki koronawirusa - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Nie żyje 444 kolejnych osób. Od początku pandemii zakaziło się 1 533 511 osób. Z powodu Covid-19 do tej pory zmarło 38 344 osób. W Polsce wykonano dotychczas 1 461 578 szczepień, z czego 119 143 ostatniej doby.

Nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: mazowieckiego (960), kujawsko-pomorskiego (719), pomorskiego (564), wielkopolskiego (545), śląskiego (523), warmińsko-mazurskiego (483), dolnośląskiego (388), zachodniopomorskiego (341), podlaskiego (298), lubelskiego (294), łódzkiego (283), małopolskiego (272), podkarpackiego (265), lubuskiego (241), opolskiego (138), świętokrzyskiego (91).

91 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 84 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 360 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 1 533 511 / 38 344 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Ile osób przebywa w szpitalach?

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 12 945 osób. Pod respiratorami jest 1333 pacjentów – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 28 060 łóżek i 2724 respiratory.

Kwarantanną objętych jest 151 201 osób.

Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 288 163 zakażonych.

Wykonano 43,9 tys. testów

Na obecność SARS-CoV-2 przebadano dotąd w Polsce ponad 8,5 mln osób. Ostatniej doby wykonano 43 943 testy, w tym 13 218 testów antygenowych – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 8 794 269 próbki pobrane od 8 508 292 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 053 309 badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.

Odmrożenie branży hotelarskiej?

W poniedziałek 15 lutego ma nastąpić kolejny etap luzowania obostrzeń. Z nieoficjalnych informacji Polsat News wynika, że otwarte zostaną hotele. Będą one funkcjonować w reżimie sanitarnym. Kwestia ta ma być jednym z tematów środowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera Jarosława Gowina. Oficjalnie decyzja ma zostać ogłoszona w piątek.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 14 lutego z trzema wyjątkami. Od 1 lutego ponownie otwarto sklepy w galeriach handlowych; działają też instytucje kultury - muzea i galerie sztuki; przestały natomiast obowiązywać godziny dla seniora.

Centra i galerie handlowe działają w ścisłym reżimie sanitarnym. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązywać będą limity klientów: 1 osoba na 10 m kw. – w sklepach do 100 m kw. powierzchni oraz 1 osoba na 15 m kw. – w sklepach powyżej 100 m kw. powierzchni.

Świat walczy z wirusem



Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

