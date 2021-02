Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (986), pomorskiego (601), śląskiego (485), kujawsko-pomorskiego (466), wielkopolskiego (451), warmińsko-mazurskiego (439), dolnośląskiego (329), lubelskiego (320), łódzkiego (319), małopolskiego (293), zachodniopomorskiego (278), podlaskiego (217), podkarpackiego (205), lubuskiego (180), świętokrzyskiego (162), opolskiego (102). 132 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 6, 2021

Z powodu COVID-19 zmarły 72 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 211 osób. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii wynosi 1 545 530. Zmarło 38 994 osoby.

Ponad 1,3 mln ozdrowieńców

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 12 743 osoby. Pod respiratorami jest 1293 pacjentów – podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 27 870 łóżek i 2 695 respiratorów. Kwarantanną objętych jest 149 tys. 585 osób. Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 mln 301 tys. 571 zakażonych.

Ponad 1,5 mln szczepień w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 1 566 604 szczepienia przeciw COVID-19 – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. 1 171 229 osób otrzymało pierwszą dawkę, a 395 375 – drugą. Najwięcej szczepień wykonano w województwach: mazowieckim, śląskim i dolnośląskim; najmniej w opolskim i lubuskim.

Według danych ze strony www.szczepimysie.pl zanotowano 1249 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące w określonym czasie po iniekcji pogorszenie stanu zdrowia. Większość z nich to zaczerwienienie i krótkotrwała bolesność w miejscu wkłucia. W zestawieniu poinformowano też, że zutylizowano 3238 dawek szczepionki.

Świat walczy z wirusem



Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

