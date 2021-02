Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Wzrost zgonów na COVID-19 wiosną z powodu rozprzestrzeniania się nowych wariantów SARS-CoV-2 prognozuje amerykański instytut statystyk medycznych – Institute for Health Metrics and Evaluation na University of Washington.



Zdaniem ekspertów z tej instytucji noszenie masek oraz utrzymywanie dystansu społecznego może być wciąż kluczowe mimo szerokiej dystrybucji szczepień.