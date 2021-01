- Jak większość polityków byłem zaskoczony - powiedział Adam Bielan, europoseł PiS w "Graffiti". Jego zdaniem wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji nie musi oznaczać zmuszania kobiet do rodzenia dzieci z ciężkimi wadami prowadzącymi do śmierci. - Musimy zastanowić się, czy to orzeczenie będzie oznaczać konieczność nowej ustawy bądź rozporządzenia - powiedział polityk.

W środę w całym kraju odbyły się protesty Strajku Kobiet po publikacji przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia wyroku ws. dopuszczalności aborcji, który ukazał się również w Dzienniku Ustaw. Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka nazwał to "prowokacją Jarosława Kaczyńskiego", z kolei prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wezwał: "Ratujcie gospodarkę, nie podpalajcie Polski". Zgodnie z wyrokiem Trybunału aborcja będzie możliwa tylko w dwóch przypadkach.

Bielan: aborcja wciąż będzie dozwolona

- Według tego wyroku aborcja wciąż będzie w Polsce dozwolona w kilku określonych przypadkach, przede wszystkim w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety. Podkreślam to bo bardzo często zwolennicy aborcji na życzenie do 12 tygodnia zafałszowują to, co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie czy wyrok TK mógł być inny w świetle obowiązującej konstytucji, która - przypomnę - została przyjęta w połowie lat 90. głosami lewicy - powiedział Adam Bielan.

- Jej głównym autorem był prezydent Aleksander Kwaśniewski, czołowy przedstawiciel lewicy w latach 90. - powiedział polityk.

ZOBACZ: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Wiadomo kiedy publikacja uzasadnienia

- Ta konstytucja, a później wyroki TK na podstawie tej konstytucji były dotąd jednoznaczne. Zawsze, gdy składano wnioski o ograniczenie możliwości przerywania ciąży w Polsce, uzyskiwały one przychylność Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Bielan.

Grzegorz Kępka przypomniał słowa lidera Porozumienia Jarosława Gowina, który powiedział, że kobiety nie powinny być zmuszane do heroizmu.

- Dlatego podkreślam, że wciąż mamy w polskim prawie wyłączenie dotyczące zagrożenia życia, ale również zdrowia kobiety - powiedział Bielan. - W tym momencie, kiedy takie zagrożenie istnieje, istnieje również możliwość dokonania zabiegu aborcji - dodał.

Byłem zaskoczony publikacją wyroku

Grzegorz Kępka zapytał, czy ciężarne będą zmuszane do urodzenia dzieci z bezczaszkowiem, bezmózgowiem i innymi wadami, które prowadzą niechybnie do śmierci dziecka.

- Pytanie, czy do takiego zmuszania rzeczywiście będzie dochodzić. W przypadku wad letalnych, moim zdaniem, mówimy tutaj o zagrożeniu dla zdrowia i życia kobiety. Musimy teraz przeanalizować wyrok, uzasadnienie, zdania odrębne i zastanowić się, czy to orzeczenie będzie oznaczać konieczność nowej ustawy bądź rozporządzenia - powiedział Adam Bielan. Jego zdaniem potrzeba na to kilku dni.

ZOBACZ: Bodnar: uzasadnienie wyroku TK to narastający dramat kobiet

- Jak większość polityków byłem zaskoczony wczorajszymi (środowymi - red.) informacjami i nie zdążyłem się jeszcze zapoznać ze wszystkimi dokumentami - powiedział Bielan.

Grzegorz Kępka przypomniał, że Trybunał wydał wyrok przed trzema miesiącami. Spowodowało to falę protestów.

- Orzeczenie rzeczywiście było wydane (trzy miesiące temu - red.) - przyznał Bielan. - Uzasadnienie zostało opublikowane wczoraj (w środę - red.), a wiemy, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów stała na stanowisku, że bez takiego uzasadnienia nie może opublikować wyroku. Ten wyrok, jak rozumiem, został już opublikowany - powiedział Bielan.

"Są projekty aborcji do chwili porodu"



Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odnosząc się do wyroku powiedział o "narastającym dramacie kobiet" oraz "torturach". Według komitetu przeciwko torturom ONZ, w niektórych sytuacjach odmowa aborcji może być traktowana jako tortury.

- W Polsce, jak w wielu innych krajach istnieje spór na temat legalności aborcji i możliwości jej przeprowadzania. To spór w dużej mierze ideologiczny. Lewica domaga się aborcji na życzenie, aborcji do 12 tygodnia. Ale są przecież w Europie lewicowe projekty, które mówią o aborcji aż do momentu porodu. To jest nic innego jak mordowanie nienarodzonych dzieci. Nie wiem, jak zdanie pana Adama Bodnara w tej sprawie, a jest niewątpliwie czołowym przedstawicielem polskiej lewicy - powiedział Bielan.

- My dzisiaj nie mówimy o ustawie, która byłaby głosowana w parlamencie. Mówimy o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego opartym o konstytucję uchwaloną jeszcze przez polską lewice w połowie lat 90. w czasie, kiedy prawicy w parlamencie praktycznie jeszcze nie było - przypomniał polityk. - W kadencji 1993-1997 prawica była poza parlamentem - dodał. - Więc to polska lewica uchwaliła konstytucję, zgodnie z którą już kilka orzeczeń TK wyłączało kolejne przesłanki umożliwiające dokonywanie aborcji - powiedział Bielan.

Program prowadził Grzegorz Kępka.

Dotychczasowe wydania programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Posłanka PiS chce kontroli w szpitalu we Włocławku. Szczepienia poza kolejnością Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl