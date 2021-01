Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie pisemne wyroku z 22 października ub.r., w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

Jeszcze dziś w Dzienniku Ustaw ma zostać opublikowany wyrok TK.

ZOBACZ: Wyrok TK ws. aborcji. Suski zapowiada prace nad nowym projektem ustawy

W kilku największych miastach w Polsce trwają protesty organizowane przez Strajk Kobiet. Uczestnicy demonstracji w Warszawie mają ze sobą transparenty takie jak "Wolność wyboru zamiast terroru", "Za całokształt w...." czy "To jest wojna". Niektórzy mają ze sobą tęczowe flagi i emblematy Strajku Kobiet.

Sprawę publikacji uzasadnienia skomentował na Twitterze Donald Tusk.

"Im nie chodzi o ochronę życia. To przecież pod ich rządami coraz więcej Polaków umiera i coraz mniej się rodzi" - napisał były premier.

