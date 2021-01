Zaprzysiężenie Joe Bidena. Gwardia Narodowa na Kapitolu, 200 tys. flag zamiast publiczności

Zaprzysiężenie Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych odbędzie się w środę o godz. 18 czasu polskiego.

O godz. 17:30 na antenie Polsat News rozpocznie się wydanie specjalne, które poprowadzi Jan Mikruta. Od godz. 22:30 do północy zapraszamy na specjalne wydanie programu "Dzień na świecie".

Uroczystości będą mieć okrojony charakter ze względu na epidemię koronawirusa. Inauguracja i towarzyszące jej wydarzenie, m.in. koncerty, będą transmitowane przez telewizje oraz w internecie. Hymn USA wykona Lady Gaga, wystąpi także Jennifer Lopez. Specjalny program telewizyjny poprowadzi słynny aktor Tom Hanks.

Ze względu na ostatnie wydarzenia na Kapitolu, do Waszyngtonu ściągnięto dodatkowe siły bezpieczeństwa, m.in. Gwardię Narodową.

