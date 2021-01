Pierwsza kobieta wiceprezydentem USA. Kamala Harris zaprzysiężona

Harris zapisała się w historii USA jako pierwsza kobieta na stanowisku wiceprezydenta. Odbiło się to szerokim echem, choć wobec ostatnich dramatycznych wydarzeń i nikłego zainteresowania opinii publicznej wiceprezydenturą jest mniej widoczna na amerykańskiej scenie.

Wybór Harris na wiceprezydenta wzbudził w Stanach Zjednoczonych duże emocje. Nie była jedyną kobietą nominowaną przez swoją partię na to stanowisko. Po raz pierwszy jednak w rezultacie powszechnego głosowania będzie u boku Bidena piastować tę funkcję. Stała się zarazem pierwszą osobą mającą afroamerykańskie i jednocześnie wywodzące się z Azji Południowo-Wschodniej korzenie, którą wybrano na ten urząd.

"Gotowa do służby"

Wiceprezydent USA Kamala Harris tuż po zaprzysiężeniu w środę wysłała swój pierwszy tweet z oficjalnego konta @VP.

Czym zasłynęła?

Harris ma 56 lat. Jej matka, Shyamala Gopalan Harris, była Hinduską i fizyczką, a ojciec, Donald Harris, jest jamajskim profesorem ekonomii.

.@KamalaHarris is the Vice President of the United States.#InaugurationDay pic.twitter.com/RlPJFQKoHp