Zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta USA. Wystąpią Lady Gaga i Jennifer Lopez

Lady Gaga w trakcie inauguracji ma odśpiewać hymn Stanów Zjednoczonych. Wystąpi także Jennifer Lopez.

Przemowę wygłosi ks. Leo J. O'Donovan, wieloletni przyjaciel Bidenów, z kolei błogosławieństwa udzieli pastor Silvester Beaman. W uroczystości wezmą udział również poetka i aktywistka Amanda Gorman oraz przedstawicielka strażaków Andrea Hall.

Jak powiedział Tony Allen z komitetu inauguracyjnego, reprezentują oni cały, różnorodny naród amerykański i opowiadają się za wizją Stanów nakreślona przez Joe Bidena - "zjednoczoną w przezwyciężaniu głębokich podziałów".

Specjalny, 1,5-godzinny program transmitowany przez największe amerykańskie stacje telewizyjne, poprowadzi aktor Tom Hanks. W trakcie wystąpią m.in. Justin Timberlake, Jon Bon Jovi i Demi Lovato.

Ze względu na epidemię inauguracja ma mieć okrojony charakter. Będzie transmitowana również w internecie.

