W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7412 zakażeniach koronawirusem, zmarło 369 osób. Rząd, ze względu na decyzję producenta, wstrzymał transport 330 tys. szczepionek dla grupy 0 do szpitali węzłowych. - Wstępne dane wskazują, że nie będziemy musieli szczepić się co roku - powiedział w "Gościu Wydarzeń" prof. Piotr Rzymski. Czytaj nasz Raport Dnia.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią i jej skutkami.

Zmarło 369 osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7412 zakażeniach koronawirusem;

Z powodu COVID-19 zmarło 69 osób;

Ze względu na współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 300 osób;

Najwięcej zakażeń odnotowano w woj. mazowieckim (1040), pomorskim (741) i wielkopolskim (696);

Od początku epidemii w Polsce zachorowało 1 429 612 osób, z czego 33 213 zmarły;

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 69,3 tys. testów na obecność koronawriusa;

Na 31 176 łóżek dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest 15 887;

Na 2925 respiratorów zajętych jest 1608;

Na kwarantannie przebywa 172 827 osób;

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 5895 osób;

Dotychczas wyzdrowiało 1 173 087 zakażonych.

Rząd wstrzymuje transport 330 tys. szczepionek

Wstrzymujemy przyszłotygodniowy transport 330 tys. szczepionek dla grupy 0 do szpitali węzłowych do momentu, gdy firma Pfizer dostarczy nam harmonogram dostaw szczepionek - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk;

Jednocześnie podkreślił, że transport preparatu dla osób, które mają w przyszłym tygodniu dostać drugą dawkę pozostaje bez zmian;

Pfizer zapowiedział, że spowolni dostawy szczepionek przeciw Covid-19 do państw UE, tłumacząc to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce.

Czy trzeba będzie szczepić się co roku?

Potrzebujemy dalszej obserwacji u osób zaszczepionych i ozdrowieńców, ale pierwsze dane wskazują, że niekoniecznie będziemy musieli szczepić się co roku - przyznał w "Gościu Wydarzeń" prof. Piotr Rzymski, biolog medyczny;

Jak mówił, wstępne wyniki badań pokazują, że wariant afrykański i brytyjski koronawirusa nie znosi skuteczności szczepionki Pfizera i BioNTech;

Celem szczepienia jest w tej chwili przerwanie pandemii - podkreślał prof. Jacek Wysocki, specjalista chorób zakaźnych.

Godzina policyjna we Francji

W całej Francji w godzinach od 18:00 do 6:00 zacznie obowiązywać godzina policyjna;

Cześć komentatorów kwestionuje użyteczność tego posunięcia, niektórzy uważają jednak, że w obecnej sytuacji "była to decyzja najlepsza z możliwych";

W kilkudziesięciu miastach Francji odbyły się wiece i demonstracje przeciw ustawie o globalnym bezpieczeństwie, przemocy policji i restrykcjom sanitarnym.

Bunt przedsiębiorców

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w weekend w całej Polsce - wbrew restrykcjom - otwarto wiele restauracji czy siłowni;

Na Warmii i Mazurach otworzono dyskotekę i siłownię, w Gorzowie Wielkopolskim pub;

Rząd zapowiada wzmożone kontrole, ale i wsparcie dla przedsiębiorców.

Premier: ta walka wszystkich nas wyczerpuje

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił najnowsze dane dotyczące szczepień w Polsce;

Szef rządu poprosił wszystkich Polaków o solidarność i rozwagę;

Przypomniał również przedsiębiorcom o możliwości składania wniosków o subwencję z tarczy antykryzysowej PFR.

Koronawirus w lodach

Służby miasta Tiencin w Chinach starają się namierzyć osoby, które w ostatnim czasie kupiły lody wyprodukowane przez Tianjin Daqiaodao Food;

Testy na obecność koronawirusa potwierdziły zakażenie partii lodów;

Eksperci uspokajają, że nie ma powodów do paniki.

jo/ polsatnews.pl, PAP