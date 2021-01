Premier Morawiecki: to być może najtrudniejszy moment epidemii

"Jesteśmy gotowi, by ten proces mógł ruszyć jeszcze szybciej. Teraz wszystko zależy od tempa dostaw. Zabiegamy, by były one realizowane zgodnie z planem. Pośpiech nie może wygrać z ostrożnością - dlatego na wypadek problemów po stronie firm farmaceutycznych zabezpieczyliśmy zapasy szczepionki tak, by każdy mógł mieć pewność otrzymania drugiej dawki w terminie" - napisał premier na Facebooku.

Mateusz Morawiecki przypomniał również przedsiębiorcom o możliwości składania wniosków o subwencję z tarczy antykryzysowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Do tej pory po wsparcie zgłosiło się 728, a na ich konta wpłynie ponad 110 milionów złotych. "To być może najtrudniejszy moment epidemii. Mamy już narzędzia do skutecznej walki z wirusem, ale teraz potrzebujemy czasu i cierpliwości. Wsparcie potrzebne jest zwłaszcza pracownikom wielu branż i firmom, które najmocniej odczuwają skutki naporu pandemii." - dodał.

Wyczerpująca walka

Premier poprosił wszystkich Polaków o solidarność i rozwagę w tych trudnych czasach.

"Wiem, że ta walka wszystkich nas wyczerpuje. Dane epidemiologiczne oraz doniesienia z innych krajów, także naszych najbliższych sąsiadów, nie pozostawiają jednak złudzeń. Jeśli nie obronimy się przed 3 falą skutecznie ryzykujemy jeszcze większe straty. Dlatego jeszcze raz proszę wszystkich Państwa o mobilizację. Mogę tylko powtórzyć, że noc jest najciemniejsza przed świtem. Musimy do niego dotrwać. Bądźmy odpowiedzialni, dbajmy o siebie i szczepmy się. To jedyna droga do wyjścia z epidemii!" - podsumował.

Szczepią w weekend

"Dziś mamy aktywnych 186 punktów szczepieniowych a do 17.00 zaszczepionych zostało blisko 17 tys osób - w poprzedni cały weekend było to 3 tys." - poinformował na twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Tym samym odniósł się do zarzutów formułowanych pod adresem rządu m.in. przez polityków opozycji dotyczących małej liczby osób szczepionych w weekendy - z raportu rządowego z godziny 10 w niedzielę 10 stycznia wynikało, że od soboty dzień wcześniej zaszczepiono zaledwie 1 235 osób.

Dziś mamy aktywnych 186 punktów szczepieniowych a do 17.00 zaszczepionych zostało blisko 17 tys osób - w poprzedni cały weekend było to 3 tys. System dostaw na weekendy działa. Sumarycznie od początku już ponad 460 tys osób. — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) January 16, 2021

Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od piątku w Polsce seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw Covid-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od piątku uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia. Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia.

dsk/ polsatnews.pl