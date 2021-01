Po decyzji Pfizera rząd wstrzymuje transport 330 tys. szczepionek dla "grupy zero"

- Wstrzymujemy przyszłotygodniowy transport 330 tys. szczepionek dla grupy 0 do szpitali węzłowych do momentu, gdy firma Pfizer dostarczy nam harmonogram dostaw szczepionek - przekazał szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że transport preparatu dla osób, które mają w przyszłym tygodniu dostać drugą dawkę pozostaje bez zmian.

Pfizer zapowiedział, że spowolni dostawy szczepionek przeciw Covid-19 do państw UE, tłumacząc to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce Puurs w Belgii, gdzie szczepionki są produkowane. 25 stycznia firma ma powrócić do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej szczepionek przeciwko Covid-19, a 15 lutego rozpoczną się zwiększone dostawy preparatów.

Dworczyk zaznaczył, że z komunikatu firmy wynika, że zmniejszone dostawy mają być między 18 a 25 stycznia. - Do tej pory ani UE, ani Polska nie dostały zaktualizowanego harmonogramu dostaw. W związku z tym podjęliśmy działania mające zabezpieczyć program szczepień - oświadczył Dworczyk.

Dodał, że "na przyszły tydzień zmieniono harmonogram dostaw szczepionek w Polsce".

Wideo: szef KPRM Michał Dworczyk o transporcie szczepionek

- Zgodnie z planem 50 tys. szczepionek pojedzie do szpitali, by podać drugą dawkę już zaszczepionym osobom. Również zgodnie z planem wysłanych zostanie 120 tys. dawek do pierwszego szczepienia w Domach Pomocy Społecznej. Natomiast wstrzymana zostaje dostawa 330 tys. szczepionek do szpitali węzłowych dla osób z grupy zero, które miały otrzymać pierwszą dawkę - wyjaśnił Dworczyk.

Tłumaczył, że zdecydowano się wstrzymać ten transport do czasu otrzymania harmonogramu szczepień od Pfizera. - Wtedy w sposób odpowiedzialny będziemy mogli zaplanować szczepienia - zaznaczył.

Wkrótce więcej informacji.

ml/ polsatnews.pl