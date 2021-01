Godzina policyjna we Francji. Co najmniej dwa tygodnie ograniczeń

W sobotę w całej Francji w godzinach od 18:00 do 6:00 zacznie obowiązywać godzina policyjna. Ma pomóc w opanowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Cześć komentatorów kwestionuje użyteczność tego posunięcia, niektórzy uważają jednak, że w obecnej sytuacji "była to decyzja najlepsza z możliwych". Godzina policyjna na potrwać przez co najmniej dwa tygodnie.