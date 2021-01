We wtorek przybyło 5569 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Zmarło 392 chorych. Zaszczepionych zostało ponad 300 tys. osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o niepożądanych odczynach poszczepiennych u osób, którym podano preparat. Według nieoficjalnych informacji znoszenia ograniczeń możemy spodziewać się dopiero wiosną. Czytaj Raport Dnia.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią i jej skutkami.

Zaszczepionych ponad 300 tys. osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5569 nowych zakażeniach;

Z powodu COVID-19 zmarły 93 osoby;

Ze względu na współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 233 osoby;

Najwięcej zakażeń odnotowano w woj. mazowieckim (695), pomorskim (583) i kujawsko-pomorskim (526);

Do tej pory w Polsce zachorowało 1 395 779 osób, z czego 31 593 zmarły;

Na 32 078 łóżek dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest 16 859;

Zajętych jest 1637 respiratorów na 2948 dostępnych;

Na kwarantannie przebywa 169 588 osób;

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 5645 osób;

W sumie wyzdrowiało 1 138 126 zakażonych.

Niepożądane odczyny poszczepienne

W Polsce mieliśmy do tej pory 37 niepożądanych odczynów poszczepiennych - mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia;

z czego 32 miały charakter łagodny, 4 poważne i jeden ciężki;

Minister zapowiedział stworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób hospitalizowanych po szczepieniach.

Lockdown do późnej wiosny?

Według nieoficjalnych informacji restrykcje w handlu mogą obowiązywać nawet do kwietnia;

Informacje takie mieli otrzymać właściciele zamkniętych branż;

O rozmowach z rządem poinformował w rozmowie z portalem money.pl Adam Ringer, prezes Green Caffe Nero;

Plan odmrożenia gospodarki dopiero wiosną przedsiębiorcy mieli usłyszeć od Olgi Semeniuk, wiceminister w resorcie rozwoju.

Szczepienia dla nauczycieli

Będziemy szczepić nauczycieli najszybciej jak się da, cały czas trwają dyskusje - mówił Przemysław Czarnek szef MEN;

Przypomniał, że "kolejność jest wyznaczona zgodnie z hierarchią zapotrzebowania";

Zgodnie z programem szczepień pierwsze w kolejce są osoby starsze i pensjonariusze DPS-ów.

Powrót do szkół. Wytyczne ministerstwa

Od 18 stycznia do szkoły pójdą uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, czyli klas I-III;

Na terenie placówki będą mogły przebywać tylko osoby, u których nie można podejrzewać infekcji dróg oddechowych;

Oraz których domownicy nie przebywają aktualnie w izolacji;

Obowiązkiem rodzica będzie zapewnienie dziecku indywidualnej osłony nosa i ust;

Według wytycznych maseczki będą konieczne w momencie przebywania w przestrzeniach wspólnych.

Pokłosie kontroli na WUM

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poinformował, że nie ustąpi z zajmowanego stanowiska;

Wbrew słowom ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nigdy nie mijałem się z prawdą - mówił prof. Zbigniew Gaciong;

Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong już dawno powinien podać się do dymisji - ocenił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki;

Myślę, że rezygnacja rektora jest powszechnym oczekiwaniem - powiedział z kolei rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Czeski dementują. Nie ma czeskiej mutacji

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w Polsce stwierdzono "czeski wariant" mutacji koronawirusa;

Na wypowiedź polskiego ministra zareagowali czescy wirusolodzy, którzy są zaskoczeni całą sprawą;

Według nich takiej mutacji po prostu nie ma;

Informację zdementowała również czeska ambasada w Warszawie.

Rosyjska szczepionka w UE?

Europejska Agencja leków (EMA) prowadzi wstępne rozmowy z rosyjskim producentem szczepionki przeciw Covid-19;

O rozmowach w sprawie zakupu preparatu Sputnik V KE poinformowała we wtorek;

Rosyjska firma nie zdecydowała się jeszcze złożyć wniosku o dopuszczenie preparatu na rynek unijny.

Szczepienia papieży

Nie tylko papież Franciszek, ale i jego emerytowany poprzednik Benedykt XVI zaszczepi się przeciwko koronawirusowi;

Benedykt XVI zrobi to, "gdy tyko szczepionka będzie dostępna";

Emerytowany papież ma 93 lata i mieszka w rezydencji w Ogrodach Watykańskich;

Watykan informował wcześniej, że kampania szczepień rozpocznie się tam w połowie stycznia.

WIDEO DNIA: Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował we wtorek, że w Polsce mieliśmy do tej pory 37 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 32 miały charakter łagodny, 4 poważne i jeden ciężki, poważny. Zapowiedział również powstanie funduszu kompensacyjnego - świadczenie będzie się wahało w przedziale od 10 tys. zł - w przypadku minimalnego progu 14 dni hospitalizacji do 100 tys. zł łącznie.

