Hiszpania i Szwecja to dwa kolejne kraje, w których wykryto pierwsze zakażenia nową odmianą koronawirusa. Jednocześnie Europa szykuje się do masowych szczepień. Trzy państwa: Niemcy, Węgry i Słowacja w sobotę rozpoczęły podawanie specyfiku Pfizera. Dawki szczepionek dla Polski dotarły nad ranem do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych, a następnie zostaną rozdzielone między szpitalami węzłowymi.