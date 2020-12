W szpitalach przebywa 16 tys. 457 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem; 1603 jest pod respiratorami - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 35 tys. 300 łóżek i 3 tys. 072 respiratorów.

Na kwarantannie – jak przekazało MZ – przebywa 161 tys. 845 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 8 511 osób.

Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 992 tys. 381 chorych na COVID-19.

Szczepionki w magazynie w Polsce

Tymczasem szczepionki przeciw Covid-19 dotarły do Polski. Pierwsza dostawa szczepionek, wynosząca 10 tys. sztuk, wyruszyła do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs, by trafić do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.

- W sobotę nad ranem, ok. godz. 6.45, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szczepionki trafiły do celu - poinformował prezes ARM Michał Kuczmierowski.



Szczepionki przekroczyły polską granicę w piątek po godz. 22 na przejściu granicznym w Świecku. Przewożone były busem w dwóch specjalnych kartonach z suchym lodem w ultra niskiej temperaturze około -75 st. Celsjusza.



Trafią do 72 szpitali Szczepionki, które już są w Polsce trafią do 72 szpitali. Natomiast kolejna partia zostanie dostarczona do ponad 500 szpitali, gdzie szczepiony będzie personel medyczny. Kolejne 300 tys. dawek Pfizer ma dostarczyć w kolejnym tygodniu. Jak zapowiadał we wtorek premier Mateusz Morawiecki, do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek. Będą one dzielone na pół. Jedna część pozostanie w magazynie agencji w ultra niskiej temperaturze, druga trafiać będzie do punktów, w których odbywać się będą szczepienia. ZOBACZ: Koronawirus. Szczepienia seniorów i nauczycieli. Szef KPRM podał termin Taki podział wynika z tego, że szczepionka jest dwudawkowa. By była skuteczna, należy drugą dawkę przyjąć po 3-4 tygodniach. Agencja w ten sposób zabezpiecza się na wypadek niespodziewanych zdarzeń po stronie producenta, czy logistyki międzynarodowej. Program szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Pierwsze szczepienia mają rozpocząć się między 27 i 29 grudnia jednocześnie we wszystkich krajach UE. Akcja szczepień ma ruszyć na pełną skalę w styczniu i ma trwać przez cały rok 2021. Czeka nas 10 lat z COVID-19? Jednocześnie dyrektor generalny firmy BioNTech Ugur Sahin na czwartkowej konferencji prasowej powiedział: - Musimy przyjąć nową definicję normalności. Musimy przywyknąć do tego, że będą kolejne ogniska koronawirusa. W jego ocenie Covid-19 nie zniknie przez co najmniej 10 następnych lat.

grz/ polsatnews.pl