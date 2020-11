Komisja Europejska zatwierdziła kolejną umowę na zakup szczepionek na COVID-19. Minister zdrowia przekazał, że do 29 listopada nie są planowane żadne nowe decyzje ws. obostrzeń. Pielęgniarki grożą protestem i nie wykluczają strajku generalnego. Polsat News przedstawił historię mężczyzny, który zapadł w śpiączkę przed pandemią i obudził się w zupełnie nowej rzeczywistości. To nasz "Raport Dnia".

Ponad 10,8 tys. zmarłych z powodu Covid-19 w Polsce



Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła we wtorek do 752 940. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 10 848 osób.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych potwierdzonych 19 152 przypadkach zakażenia;

Liczba zakażonych wzrosła do 752 940;

Nie żyje kolejnych 357 osób;

Z powodu COVID-19 zmarło 70 osób;

Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 287 osób;

Do tej pory zmarło w Polsce 10 848 osób zakażonych koronawirusem;

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 41,9 tys. testów;

Od początku pandemii przebadano 5 687 216 osób;

W szpitalach przebywa 23 tys. 033 osób;

Zajęte są 2114 respiratory z ogólnej puli 2815;

Kwarantanną objęto 415 tys. 174 osób;

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny objął 25 tys. 618;

Do tej pory wyzdrowiały 324 tys. 282 osoby.

Pielęgniarki grożą protestem:

Zdaniem przewodniczącej OZZPiP Krystyny Ptok obecna sytuacja jest krytyczna;

Jak przekonuje, ignorowanie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych w tej chwili staje się coraz częstsze;

W pierwszych dwóch tygodniach listopada zmarło więcej pielęgniarek niż w pierwszej połowie roku - przekazała;

Pielęgniarki i położne mają dość ignorowania nas przez kolejny rząd, dlatego podjęto decyzję o przygotowaniu do sporów zbiorowych;

Związek nie wyklucza strajku generalnego

Komisja Europejska zatwierdziła umowę na zakup szczepionek:

KE zatwierdziła umowę z europejską firmą farmaceutyczną CureVac, w której przewidziano wstępnie zakup 225 mln dawek szczepionki;

Zastrzeżono też opcję zamówienia dalszych 180 mln dawek, gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna;

Umowa z CureVac powiększa zestaw szczepionek, które mają być produkowane w Europie, w ramach umów podpisanych dotychczas z AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV i BioNtech-Pfizer, oraz pomyślnie zakończonych wstępnych rozmów z Moderną;

KE podała, że ten zróżnicowany zestaw szczepionek zagwarantuje, że Europa będzie dobrze przygotowana

Szpital w Korfantowie nie zostanie przekształcony. Wojewoda wycofał decyzję:

Wojewoda opolski wycofał decyzję o przekształceniu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w szpital dla chorych na COVID-19, gdzie miało leczyć się do 170 pacjentów;

Przeciwko decyzji o przekształceniu szpitala protestowali m.in. lekarze z tej placówki;

Koszt przystosowania placówki do zmiany na szpital covidowy szacowano na kilka milionów złotych.

Protest przewoźników:

W wtorek w polskich miastach strajkują przedstawiciele branży przewoźników, którzy domagają się pomocy od rządu dla branży transportowej;

Podczas protestu około pięćdziesiąt autokarów jeździło w wolnym tempie między dwoma kieleckimi rondami;

- Bez pomocy trzy czwarte polskich firm autokarowych nie dotrwa do wiosny - powiedział Piotr Antosiewicz ze Stowarzyszenia Bezpieczny Autobus.

Byli małżeństwem 63 lata. Zmarli na Covid-19 w odstępie godziny:

Byli małżeństwem przez 63 lata, zmarli na Covid-19 w odstępie godziny w tym samym szpitalu;

Tę historię mieszkańców okolic Mediolanu opisują we wtorek lokalne media;

Byli nierozłączni niemal do ostatniej chwili;

Jedna z ich wnuczek powiedziała dziennikarzom, że jej dziadkowie byli bardzo ostrożni i prawie nie wychodzili z domu z powodu pandemii koronawirusa.

Całkowity lockdown w Austrii:

Austria zdecydowała się na drugi lockdown, który rozpoczyna się we wtorek (17 listopada) i potrwa dwa i pół tygodnia;

Nadzwyczajne środki podjęto w związku z gwałtownie wzrastającą liczbą zakażeń;

Jak relacjonuje reporter Polsat News, w Wiedniu liczba zakażeń koronawirusem wynosi obecnie 400 przypadków na 100 tys., jeszcze gorzej jest w górnej Austrii czy Tyrolu.

Pan Tomasz trafił do szpitala w lutym. Ze śpiączki wybudzono go po kilku miesiącach. - W kwestii rozwoju pandemii zatrzymałem się na wiadomościach z chińskiego Wuhan - mówi w rozmowie z Polsat News. Jak przyznaje, podczas hospitalizacji sny mieszały się z rzeczywistością. - Po wybudzeniu miałem rurkę tracheostomijną w szyi, więc nie mogłem mówić. Słuchałem jedynie tego, co mi opowiadano - dodaje.



