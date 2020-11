Mamy 19 tys. 152 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Nie żyje kolejnych 357 osób. Liczba zakażonych wzrosła do 752 tys. 940. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 10 848 osób. W ciągu doby wykonano 41,9 tys. testów.