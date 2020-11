Pielęgniarki grożą protestem. Nie wykluczają strajku generalnego

Do końca października koronawirus przyczynił się do śmierci m.in. 16 lekarzy, 11 pielęgniarek, sześciu farmaceutów, jednego ratownika medycznego i jednej położnej.

- Sytuacja jest krytyczna. W pierwszych dwóch tygodniach listopada zmarło więcej pielęgniarek niż w pierwszej połowie roku, kiedy trwała epidemia. Zarząd krajowy na posiedzeniu, które odbyło się 9 listopada, podjął jednogłośną uchwałę o rozpoczęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej jak również, jeśli będzie konieczność, podjęcia decyzji o strajku generalnym - przekazała Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

"Chcą odebrać wcześniej przyznane dodatki"

Jej zdaniem ignorowanie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych w tej chwili staje się coraz częstsze. - Rozpoczęcie przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych jest to koniecznie ze względu na fakt, że Sejm rozpoczął procedowanie kolejnej zmiany ustawy drukiem 717, którą chce odebrać uchwalone wcześniej dodatki do wynagrodzeń w wysokości 100 proc. dla wszystkich pracowników pracujących w narażeniu na COVID-19 - poinformowała Ptok.

- Uważamy, że jest to karygodne. Apelowaliśmy do premiera o powstrzymanie tych zmian, bowiem odebranie tego świadczenia jest nie do utrzymania wizerunkowego dla rządu, który w stanie epidemii przyznaje dodatki a następnie mówi, że była to pomyłka. Tej kwestii w żaden sposób nie załatwiają incydentalne polecenia ministra zdrowia z 4 września, 30 września i 1 listopada. Różnicują nas na tych, którzy otrzymują te dodatki i tych, którzy tych dodatków nie otrzymują. Na lepszych i gorszych - dodała.

- Mamy dość ignorowania nas przez kolejny rząd, dlatego podjęta decyzja o przygotowania do sporów zbiorowych. Żądamy zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy i wypłatę obiecanych dodatkowych wynagrodzeń za walkę z COVID. Domagamy się godziwego traktowania pracowników przez kadrę pracowniczą w podmiotach leczniczych - powiedziała przewodnicząca OZZPiP.

Związek wezwał ponadto do "troski o pracujący ponad ludzkie siły personel". - Stan epidemii i trudna sytuacja społeczna w kraju usprawiedliwiają i nie upoważniają nikogo do poniżania pracowników - podkreśliła.

Wzywają premiera do publikacji ustawy

- Nielicznym pracodawcom, którzy ten wysiłek i zaangażowanie pracowników doceniają chciałam podziękować. Wezwaliśmy premiera do opublikowania ustawy z 28 października, ponieważ uważamy, że to obecny rząd stracił zainteresowanie w niezwłocznym wejściu w życie tej ustawy, która pierwotnie uważał za fundamentalną. Pracownicy uczestniczący w wykonywaniu świadczeń z niecierpliwością czekają na wejście w życie zagwarantowanych ustawą przepisów dot. dodatków miesięcznych do wynagrodzeń jak również wypłaty 100 proc. zasiłku chorobowego wz. z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich w wypadku zakażenia - mówiła.

Jak wyjaśniła, przepisy te wejdą w życie w następnym dniu po publikacji. - Dlatego wzywamy premiera do natychmiastowej publikacji ustawy. Jednocześnie wzywamy ministra zdrowia do opublikowania w Dzienniku Ustaw rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie gwarantujące wypłacanie na dotychczasowych zasadach środków na utrzymanie poziomu wynagrodzeń po 31 grudnia 2020 - zaznaczyła Ptok.

Zarząd krajowy przypomniał także ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, że środki te były kompromisem wywalczonym na fali strajków w 2015 r. - Te działania zakończyły się podpisaniem porozumienia z ministrem zdrowia, prezesem NFZ, OZZ i Naczelną Rada Pielęgniarek i Położnych. MZ poinformowało nas pismem z 3 listopada, że podejmie inicjatywę przedłużającą dotychczasowy sposób dystrybuowania tych środków. Oczekujemy natychmiastowego opublikowania tych przepisów w Dzienniku Ustaw tak, by były przedłużone do lipca 2021 r. - mówiła.

- Oczekujemy, że uzyskany czas pozwoli na wypracowanie rozwiązań gwarantujący godny poziom wynagrodzeń. Oczekujemy zmiany współczynników pracy w ustawie o najniższych wynagrodzeniach - dodała Ptok.

Spotkanie z premierem

Wcześniej prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzej Matyja spotkał się z premierem i ministrem zdrowia; poruszono m.in. kwestię dodatkowych wynagrodzeń dla medyków zaangażowanych w walkę z COVID-19 i zatrudnianie personelu medycznego spoza UE. W spotkaniu wzięła udział także prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas.

"Otwierając spotkanie premier Mateusz Morawiecki wyraził chęć konsultacji z samorządem lekarskim i pielęgniarskim obecnej sytuacji w ochronie zdrowia. Minister (zdrowia - red.) Adam Niedzielski omówił nadchodzące zmiany, które w najbliższym czasie będą wprowadzone" - przekazała na swojej stronie NIL. Izba podała, że podczas spotkania rozmawiano m.in. o podjęciu działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej medyków za błędy medyczne popełnione nieumyślnie oraz o ubezpieczeniu personelu medycznego od utraty zdrowia lub życia w związku z epidemią koronawirusa. Poruszono też kwestie dodatkowych wynagrodzeń dla personelu medycznego pracującego z pacjentami "covidowymi" i "niecovidowymi", leczenia pacjentów oraz finansowania podmiotów leczniczych leczących pacjentów z COVID-19. Wśród tematów znalazło się też zatrudnianie personelu medycznego spoza UE. "Przekazano wszystkie wątpliwości związane z tym problemem, a przede wszystkim związane z bezpieczeństwem dla naszych pacjentów" - napisano na stronie NIL. Więcej uprawnień dla pielęgniarek Podniesiono też kwestie zwiększenia uprawnień pielęgniarkom w POZ i umożliwienia kwalifikacji do szczepień, a także dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla personelu medycznego w przypadku zamknięcia szkoły lub przedszkola. W poniedziałek prezes NIL alarmował, że wedle wykładni ZUS dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicom zatrudnionym w podmiotach leczniczych, ponieważ szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I–III. NIL informuje, że w najbliższych dniach, razem z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych przekażą premierowi i ministrowi zdrowia wszystkie postulaty obu środowisk dotyczące funkcjonowania ochrony zdrowia. "Strona rządowa odniesie się do zaproponowanych rozwiązań przed kolejnym spotkaniem" - podano

