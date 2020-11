O nowej umowie Komisja Europejska poinformowała na Twitterze. "Ogłaszamy zawarcie nowej umowy z europejską firmą farmaceutyczną CureVac, kilka dni po podpisaniu umowy z BioNTech i Pfizer".

We announce a new agreement with the European pharmaceutical company CureVac, a few days after our contract with BioNTech and Pfizer.



It provides for the initial purchase of 225 million doses on behalf of all EU countries. #StrongerTogether #HealthUnion