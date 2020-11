"Raport". Nowy program reporterski w Polsat News

W pierwszym wydaniu nowego reporterskiego programu "Raport" w Polsat News Piotr Kuśmierzak pokaże rzeczywistość oddziału anestezjologii i intensywnej terapii szpitala w Lublinie, gdzie leżą chorzy na COVID-19. Widzowie zobaczą także relacje kobiet, które chorowały w domu, zamknięte w czterech ścianach. Program "Raport" w Polsat News od poniedziałku do piątku o 20:50.

Analiza sytuacji w szpitalach, wpływ COVID-19 na zdrowie dzieci i dorosłych, skutki obostrzeń dla gospodarki i historie zwykłych ludzi zdominują najbliższe, poniedziałkowe wydanie programu "Raport", które można będzie oglądać w Polsat News od 20:50.

Najciężej chorzy na koronawirusa

W poniedziałkowym reportażu Piotr Kuśmierzak opowie o rzeczywistości oddziału anestezjologii i intensywnej terapii szpitala w Lublinie, na który trafiają najciężej chorzy na COVID-19.

Wśród hospitalizowanych są 40- i 50-latkowie, którzy wcześniej nie mieli problemów ze zdrowiem. Reporter przedstawi wypowiedzi lekarzy, który twierdzą, że z tak poważną chorobą nie mieli jeszcze do czynienia.

WIDEO: najciężej chorzy na COVID-19 na oddziale szpitala w Lublinie

Choroba w czterech ścianach

Nie wszyscy chorzy wymagają leczenia szpitalnego. Znaczna część zakażonych przechodzi COVID-19 w domu. W poniedziałkowym "Raporcie", widzowie zobaczą historie ludzi skazanych na zamknięcie w czterech ścianach własnych mieszkań.

W programie będzie można obejrzeć wideorelację dwóch kobiet, które dzień po dniu dokumentowały swoje zmagania z koronawirusem.

WIDEO: relacja dwóch kobiet z COVID-19

Dociekliwość, rzetelność, ambicja

Główną problematyką poruszaną w programie będzie początkowo pandemia. Reporterzy "Raportu" zajmą się sytuacją w szpitalach, wpływem COVID-19 na zdrowie dzieci i dorosłych, skutkami obostrzeń dla gospodarki, historiami ludzi, których dotknęła największa od niemal 100 lat pandemia. Widzowie zobaczą to, co boli, przeszkadza, niepokoi, drażni, ale też ciekawi. Reporterzy "Raportu" będą blisko spraw i pokażą mechanizmy, które mają wpływ na życie każdego z nas. Ostateczna ich ocena jest pozostawiana widzom. W programie również wyjątkowe rozmowy z bohaterami aktualnych ważnych wydarzeń. "Raport" będzie przedstawiał również śledztwa dziennikarskie prowadzone przez dziennikarzy Polsat News.

- Od 12 lat zajmuję się dziennikarstwem śledczym. To jest coś, co w dziennikarstwie ma szczególną rolę i jestem przekonana, że nasz zespół pokaże widzom wiele ciekawych i nieznanych szerzej wątków spraw, którymi żyje cała Polska. Nasz zespół to mieszanka dociekliwości, rzetelności i ambicji, i jestem pewna, że "Raport" będzie dokładnie taki sam - mówi Agnieszka Zalewska, prowadząca "Raport".

Agnieszka Zalewska z Telewizją Polsat jest związana od 12 lat. W latach 2009-2011 była reporterką "Interwencji". W 2011 roku dołączyła do zespołu "Państwa w Państwie". Jako reporterka śledcza piętnuje samowolę urzędniczą, sądową i prokuratorską. Jest laureatką nagrody Grand Press w kategorii Publicystyka.

- Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tworzeniu tak ambitnego projektu. "Raportu", w którym będzie miejsce na pogłębienie najważniejszych tematów, dotyczących nas wszystkich, przedstawienie różnych punktów widzenia. Mamy ambitny zespół, nowoczesne studio i atrakcyjne grafiki. Wierzę, że stworzymy nową jakość, którą docenią widzowie - mówi Michał Stela, prowadzący "Raport".

Michał Stela prowadził dotychczas program "Interwencja". Współprowadził także szereg wieczorów wyborczych emitowanych w Polsacie i Polsat News, wcześniej - reporter. Z Telewizją Polsat jest związany od 2009 roku.

Program "Raport" w Polsat News codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 20:50.

