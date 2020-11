Koronawirus - Raport Dnia. Czwartek, 12 listopada 12.11.2020, 21:58 Świat

PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Pierwszeństwo w dostępie do leczenia powinni mieć pacjenci, co do których jest większa nadzieja na przeżycie - zaleca włoskie stowarzyszenie anestezjologów i reanimatorów