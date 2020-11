Nie został przyjęty na SOR, bo nie miał testu na koronawirusa. Zmarł

Mężczyzna, który w poniedziałek miał zgłosić się do szpitala w Limanowej uskarżając się na duszności, został odesłany do domu. Gdy wracał jego stan zdrowia nagle się pogorszył. Jak opisuje limanowa.in, pacjenta reanimowała wezwana na miejsce załoga karetki, ale nie udało się go uratować.

ZOBACZ: Przyjęli rosyjską szczepionkę. Medycy zakażeni koronawirusem

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Andrzej Gwiazdowski powiedział dziennikarzom limanowa.in, że 50-letniego pacjenta nie odnotowano w dokumentacji szpitalnej. Dodał także, że został zabezpieczony monitoring, który mógł zarejestrować mężczyznę. Gazdowski wyjaśnił, że limanowski szpital dysponuje kilkunastoma łózkami dla pacjentów, którzy mają objawy COVID-19, ale nie wykonano jeszcze u nich testu w kierunku koronawirusa.

WIDEO - Optymistycznie ale z dystansem - prof. Bieńkowska-Szewczyk o szczepionce na koronawiursa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP