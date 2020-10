Koronawirus - Raport Dnia. Czwartek, 15 października

Rekordowe ponad 8 tys. nowych przypadków koronawirusa i 91 ofiar śmiertelnych - to czwartkowy bilans pandemii w Polsce. Również liczba chorych pod respiratorami nie była nigdy tak wysoka - 508. Premier i minister zdrowia poinformowali o nowych obostrzeniach w całym kraju. Największe miasta w Polsce weszły do czerwonej strefy. NFZ zaleca ograniczenia udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią i jej skutkami.



Rekordowa liczba nowych przypadków

Mamy 8099 nowych i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem - podało w środę Ministerstwo Zdrowia;

Zmarło kolejnych 7 pacjentów - 84 z powodu COVID-19, 105 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami;

Liczba wszystkich zakażonych od początku epidemii w Polsce wzrosła do 149 tys. 903, a liczba zgonów - do 3308;

Najwięcej nowych zakażeń jest w województwach: mazowieckim (1306), małopolskim (1303) i wielkopolskim (835);

W szpitalach przebywa 6538 osób, w tym 508 pacjentów jest pod respiratorem;

Kwarantanną objęto 296 tys. 020 osób, a nadzorem epidemiologicznym 36 tys. 066;

Minionej doby wykonano ponad 64,5 tys. testów;

Liczba chorych, którzy wyzdrowieli, zwiększyła się do 85 tys. 588

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa. Dane ministerstwa, czwartek 15 października

152 powiaty w czerwonej strefie. Nowe obostrzenia

Kraków, Warszawa, Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Łódź, Przemyśl, Poznań, Zamość, Rzeszów, Piotrków Trybunalski i Częstochowa - między innymi te miasta znajdą się w czerwonej strefie epidemicznej

W 152 "czerwonych" powiatach znajdzie się ponad połowa mieszkańców Polski

ZOBACZ: 152 powiaty w czerwonej strefie. Wśród nich Warszawa, Kraków i inne duże miasta

Premier i minister zdrowia poinformowali o nowych obostrzeniach

Działalność gastronomiczna będzie możliwa w godzinach 6:00 - 21:00

W strefie żółtej od 19 października w weselach i konsolacjach będzie mogło wziąć udział maksymalnie 20 osób. Wesela bez możliwości tańca

W żółtej strefie szkoły średnie i wyższe wchodzą w tryb nauczania hybrydowego, w czerwonej - nauka zdalna

W zgromadzeniach może brać udział maksymalnie 10 osób

W strefie czerwonej całkowity zakaz organizacji imprez okolicznościowych

ZOBACZ: Nowe obostrzenia. "Wraca zalecenie zostań w domu"

Nie żyją kolejni nauczyciele zakażeni koronawirusem

Zmarło dwóch kolejnych nauczycieli, u których wykryto zakażenie koronawirusem

Jeden z mężczyzn pracował w Warszawie, drugi w Strzelinie (woj. dolnośląskie)

Obaj pedagodzy byli wieloletnimi pracownikami oświaty

ZOBACZ: Nie żyją kolejni nauczyciele zakażeni koronawirusem

Rządowa aplikacja miała pomóc w walce z pandemią. Eksperci: za mało użytkowników

Resort cyfryzacji poinformował, że ponad milion osób pobrało dotychczas aplikację STOP COVID - ProteGO Safe

Eksperci twierdzą jednak, że to za mało

Podkreślają, że liczba pobrań to co innego, niż liczba korzystających z aplikacji użytkowników

Żeby aplikacja zaczęła być skuteczna, powinno z niej ciągle korzystać nawet 10 milionów osób

ZOBACZ: Rządowa aplikacja miała pomóc w walce z pandemią. Eksperci: za mało użytkowników

Zakażony koronawirusem poseł PiS trafił do szpitala

Były minister transportu Jerzy Polaczek trafił do katowickiego szpitala

Parlamentarzysta jest osłabiony

Oddycha samodzielnie, ale leży pod tlenem

- Nie jestem w stanie dzisiaj mówić - poinformował polityk, którego Polsat News zapytał o stan zdrowia

ZOBACZ: Zakażony koronawirusem poseł PiS trafił do szpitala. "Nie jestem w stanie dzisiaj mówić"

Wzbierająca fala zachorowań. Za dwa tygodnie może zabraknąć respiratorów

Czternaście dni - na tyle wystarczy łóżek respiratorowych przy obecnej dynamice rozwoju koronawirusa w Polsce. Tak wynika z modelu matematycznego szacującego wydolność systemu

Analizę tego, ile mamy czasu do wyczerpania zasobów, przeprowadzili matematycy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy śledzą rozwój epidemii

Różnice są widoczne w podziale na województwa. W niektórych może dojść do załamania szybciej, inne dysponują większymi rezerwami

Problemem jest brak specjalistów do obsługi respiratorów. Przede wszystkim pielęgniarek o specjalności anestezjologicznej

ZOBACZ: Wzbierająca fala zachorowań. Za dwa tygodnie może zabraknąć respiratorów

Godziny dla seniorów w sklepach, aptekach i na poczcie

Od czwartku, 15 października w godz. 10 do 12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie obowiązują godziny dla seniorów

Dotyczą one osób powyżej 60. roku życia

Wprowadzenie godzin dla seniorów ma służyć ochronie osób starszych przed COVID-19

ZOBACZ: Godziny dla seniorów w sklepach, aptekach i na poczcie

Jesz lub palisz na ulicy? Licz się z karą

Za jedzenie gofra czy zapalenie papierosa na ulicy możemy dostać mandat

Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług

Nie zawiera on odstępstw na spożywanie posiłków, lodów, gofrów, hot dogów

Za złamanie przepisów grozi mandat do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do wyższej instancji, grzywny zaczynają się od 5 tys. zł

ZOBACZ: Jesz lub palisz na ulicy? Licz się z karą

Epidemia koronawirusa negatywnie wpływa na jakość snu

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 ma negatywny wpływ na sen, pomimo tego, że w jej trakcie ludzie śpią dłużej - wynika z badania opublikowanego w naukowym piśmie "Frontiers in Psychology"

Według badania fińskich psychologów epidemia nasila podświadomy lęk ujawniający się podczas snu

Z ankiety przeprowadzonej na ponad 4000 mieszkańców Finlandii wynika, że w grupie liczącej prawie 800 osób wystąpiły koszmary

Blisko 30 proc. ankietowanych wskazało, że w okresie epidemii miało częściej koszmarne sny niż przed COVID-19, zaś 10 proc. miało większe trudności z zaśnięciem

ZOBACZ: Epidemia koronawirusa negatywnie wpływa na jakość snu

COVID-19 chcą zwalczyć... lodami z mleka karmiących matek

Holenderscy lekarze planują w nietypowy sposób walczyć z pandemią COVID-19

Specjaliści twierdzą, że mleko karmiących matek, które przeszły zakażenie koronawirusem, może być środkiem chroniącym przed chorobą

Przeciwciała, które zawiera nie znikają nawet po procesie pasteryzacji

Do udziału w eksperymencie nie brakuje ochotniczek. Do szpitala Emma Kinderziekenhuis zgłosiło się już ok. 7,5 tys. kobiet

Każda z matek odda 100 mililitrów mleka

Holenderski projekt zakłada, że składnik będzie dodawany do… lodów z dodatkiem smakowym

ZOBACZ: COVID-19 chcą zwalczyć... lodami z mleka karmiących matek

WIDEO DNIA: Sasin: jestem hejtowany za to, że powiedziałem, że jest problem

- Jestem hejtowany za to, że powiedziałem, że jest problem. Jest pewna grupa lekarzy uchylających się od obowiązku świadczenia służby na rzecz chorych na Covid-19. To nie znaczy, że dotyczy to całego środowiska lekarskiego. Mamy do czynienia z dziesiątkami tysięcy pracowników ochrony zdrowia z wielkim poświęceniem pełniących służbę - mówił w programie "Gość Wydarzeń" wicepremier Jacek Sasin.

ZOBACZ: Sasin: jestem hejtowany za to, że powiedziałem, że jest problem

prz/ polsatnews.pl