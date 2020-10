Sytuacja w szpitalach. Gdzie brakuje łóżek dla pacjentów?

Szpital w wielkopolskim Pleszewie ma do dyspozycji 25 łóżek dla zakażonych COVID-19. - Nie mamy wolnych miejsc, ale nie mamy też pacjentów, którzy musieliby być podłączeni do respiratora. Dla nich mamy do dyspozycji trzy łóżka - poinformował w czwartek rzecznik prasowy Pleszewskiego Centrum Medycznego Ireneusz Praczyk.

ZOBACZ: Nowe obostrzenia. W czwartek rząd poinformuje o decyzjach dotyczących walki z pandemią

Podobnie jest w Ostrowie Wlkp. W szpitalu uruchomiono 22 miejsca, które zajęte są przez chorych. - Dzisiaj będą do nas transportowani chorzy wymagający respiratoroterapii" - podał dyrektor ostrowskiego szpitala Dariusz Bierła.

Zajęte 55 na 59 łóżek, potrzeba lekarzy

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (WSzZ) w Płocku (Mazowieckie) na 59 łóżek przeznaczonych dla osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem zajętych jest 55, w tym jedno na oddziale intensywnej terapii, gdzie przebywa pacjent pod respiratorem. Placówka potrzebuje fachowego personelu, w tym lekarzy.

- Chorych na COVID-19 mamy 55, w tym jeden pacjent przebywa na OIOM-ie pod respiratorem. Ta liczba może się jednak zmienić w ciągu dnia. Sytuacja jest każdego dnia dynamiczna - powiedział w czwartek przed południem dyrektor płockiego WSzZ Stanisław Kwiatkowski.

Dodał, że na oddziale internistycznym tej placówki, który po zakażeniach koronawirusem wśród pacjentów i personelu wznowił niedawno pracę, funkcjonują obecnie dwa z trzech odcinków – wyłączony odcinek powinien zostać uruchomiony z początkiem przyszłego tygodnia.

Remonty sal, personel na kwarantannie

- Jeden odcinek oddziału internistycznego nie pracuje. Powodem są remonty sal chorych, które polegają na wydzieleniu łazienek, a także to, że do poniedziałku część personelu przebywać będzie jeszcze na kwarantannie - wyjaśnił Kwiatkowski.

Dyrektor płockiego WSzZ przyznał, że placówka ma odpowiednie zabezpieczenie w środki ochronny osobistej, które kupuje z własnych pieniędzy.

- Staramy się o zwroty, ale to nie wychodzi. Natomiast najważniejsze jest bezpieczeństwo i pracowników i personelu – dodał.

Kwiatkowski zaznaczył, że większym problemem jest liczba pracującego personelu, bo na zwolnieniach lekarskich przebywa ok. 130 osób, co stanowi ok. 10 proc. załogi szpitala. Są to zarówno lekarze i pielęgniarki, jak również technicy i pracownicy administracji.

ZOBACZ: Wzbierająca fala zachorowań. Za dwa tygodnie może zabraknąć respiratorów

- 10 proc. absencji załogi nie jest jeszcze bardzo niebezpieczne, bo już to przeżywaliśmy. Podobnie było w pierwszej fazie epidemii, ale powiem, że jest trudno, a niekiedy bardzo trudno, żeby pospinać normalne funkcjonowanie oddziałów czy poszczególnych komórek. Potrzebny jest nam personel fachowy, a najbardziej lekarski – podkreślił dyrektor płockiego WSzZ.

Wojewoda mazowiecki zmniejszył w ostatnim czasie z 84 do 59 liczbę łóżek dla pacjentów z koronawirusem w płockim WSzZ, w tym z 9 do 6 liczbę łóżek na oddziale intensywnej terapii. Zabiegała o to w odwołaniu sama placówka, uzasadniając to m.in. problemami organizacyjnymi.

458 nowych przypadków na Pomorzu

W czwartek w szpitalach województwa pomorskiego zajętych było 351 z 790 szpitalnych łóżek dedykowanych pacjentom z Covid-19. Tego dnia sanepid zanotował w regionie 458 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.