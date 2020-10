Mamy 8099 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia zakażenia z innymi schorzeniami zmarły 84 osoby. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 149 903. Zmarło do tej pory 3308 osób.

"Mamy 8099 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1306), małopolskiego (1303), wielkopolskiego (835), śląskiego (822), łódzkiego (691), pomorskiego (458), podkarpackiego (420), dolnośląskiego (382), kujawsko-pomorskiego (318),lubelskiego (315), świętokrzyskiego (283), opolskiego (282), warmińsko-mazurskiego (191), zachodniopomorskiego (177), lubuskiego (177), podlaskiego (139)" - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 84 osoby.

Poprzedni rekord zakażeń padł w środę - stwierdzono wówczas 6526 nowych przypadków i rekordową liczbę 116 zgonów.

Kwarantanną objętych jest w Polsce 296 tys. 22 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 36 tys. 66 ludzi.

Ponad 500 zajętych respiratorów

Resort poinformował, że 15 października przez chorych na koronawirusa zajętych był 6538 łóżek. 508 osób wymagało wsparcia respiratora w leczeniu.

Do tej pory 85 tys. 588 osób wyzdrowiało z infekcji wirusem SARS-CoV-2.

64,5 tys. wykonanych testów

Ministerstwo zdrowia przekazało, że w ciągu ostatniej doby wykonano 64,5 tys. testów na obecność koronawirusa.

Od początku pandemii przebadano 3 mln 835 tys. 329 próbek, pobranych od 3 mln 682 tys. 787 osób.





Wydano 123840 zlecenia POZ.

Małopolska: rekord zakażeń

Według czwartkowych danych sanepidu, najwięcej zakażeń koronawirusem w Małopolsce stwierdzono w stolicy województwa Krakowie - 540 osób. W powiecie krakowskim było ich 99, miechowskim - 57, nowotarskim -54, myślenickim - 52, tatrzańskim – 51. Aktualnie 41 osób z nich jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

Służby poinformowały też o śmierci 11 osób w wieku od 65 do 88 lat z Nowego Sącza oraz powiatu oświęcimskiego (po dwie osoby), z Krakowa oraz powiatów: suskiego, wadowickiego, bocheńskiego, nowosądeckiego, proszowickiego oraz krakowskiego (po jednej osobie). Wszystkie miały choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych koronawirusem wynosi 281.

Do tej pory w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 19 716 osób. 11 715 z nich ozdrowiało. Obecnie 16 962 mieszkańców województwa przebywa na kwarantannie, a 4 932 jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w całym kraju

Od soboty cały kraj znalazł się w tzw. "żółtej strefie". Obowiązuje zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej, np. w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku może grozić mandat do 500 zł. Osoba, która np. z przyczyn zdrowotnych nie może nosić maseczki, będzie musiała na wezwanie funkcjonariusza okazać zaświadczenie lekarskie - powiedział rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka.

- W tej chwili zakażamy się na ulicach. Nie ma dużych ognisk koronawirusa. Zmierzamy do ogłoszenia ponad stu powiatów jako "czerwonych". Będzie w tym zapewne dość dużo miast - przekazał w środę rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Od czwartku, 15 października w godz. 10 do 12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie obowiązują godziny dla seniorów. Dotyczą one osób powyżej 60. roku życia.

Aby minimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19 oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. "W związku z rozwojem epidemii wracamy do wiosennych zaleceń ograniczenia planowych zabiegów" - napisał w czwartek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Chiński wirus opanował cały świat

Zapalenie płuc zwane COVID-19 po raz pierwszy lekarze zidentyfikowali w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W krótkim czasie skala zakażeń wzrosła tak dalece, że Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca ogłosiła dla całego świata stan pandemii. W Polsce pacjent "zero" został zdiagnozowany na początku marca. Rząd ogłosił wkrótce wprowadzenie obostrzeń. Zamknięte zostały w większości sklepy, wydany został zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie większość obostrzeń cofnięto, nadal jednak służby sanitarne apelują o zachowywanie dystansu społecznego i zakrywanie ust oraz nosa a także dezynfekcję rąk.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

