Rolnicy zjeżdżają się na protest w stolicy. Taksówkarze blokują ulice

Na stołecznym pl. Zawiszy zebrali się rolnicy, którzy przyjechali do Warszawy, by protestować przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Na znak solidarności z nimi taksówkarze zablokowali tunel przy Dworcu Zachodnim oraz Aleje Jerozolimskie. We wtorek nowelizacją tą zajmuje się Senat.

Wśród zgromadzonych są członkowie i sympatycy m.in. AGROunii, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, PSL.

Protestujący mają ze sobą biało-czerwone flagi, transparenty z logiem AGROunii, a także z hasłami m.in.: "Nie dla +5+ Kaczyńskiego", "Chcemy hodować w spokoju", "Ani Stalin, ani Lenin nie wymyślił co PiS zmienił". "Całkowite odrzucenie nieludzkiej ustawy" Przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski przed rozpoczęciem protestu powiedział, że rolnicy domagają się odrzucenia w całości przepisów nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych. Podkreślił, że "nie może tak być, że zwierzęta są ważniejsze od ludzi". - Ta ustawa jest antyludzka. Trzeba ją w całości odrzucić – oznajmił Izdebski. Wideo: protest rolników w Warszawie Zapowiedział, że rolnicy będą protestowali do skutku. - Jeżeli Kaczyński nie ustąpi, to naród go wymieni. Naród ma najwyższą władzę – powiedział. W jego ocenie rząd upierając się przy nowelizacji przepisów o ochronie zwierząt "doprowadzi do rewolucji, która go zmiecie". Wśród protestujących jest także Paweł Tanajno. Powiedział, że AgroUnia wspierała majowe protesty przedsiębiorców, dlatego też przedsiębiorcy włączają się w akcje protestacyjną rolników. - Protestujemy, bo podobnie jak oni uważamy, że PiS prowadzi politykę zamierzającą do unicestwienia polskiego rolnictwa oraz tysięcy mniejszych i większych firm - powiedział. Solidarni taksówkarze

"Na znak solidarności z rolnikami taksówkarze zablokowali tunel przy Dworcu Zachodnim oraz Aleje Jerozolimskie. Też walczą o przetrwanie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - napisano we wtorek na Facebooku AGROunii.

Wpis opatrzono zdjęciami, na których widać sznur taksówek blokujących wszystkie pasy ruchu. Na samochodach zatknięte są biało-czerwone flagi. Widać dym z odpalonych rac.

W kolejnym wpisie na profilu AGROunii zamieszczono film, na którym widać jadące autobusy. "Rolnicy w drodze na protest. Setki autokarów właśnie wjeżdża do Warszawy" - napisano.

Na wtorek, na godz. 10 zapowiedziano manifestację rolników w Warszawie. Będą protestować przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Policja: duże utrudnienia w ruchu

W związku z protestami rolników we wtorek na ulicach stolicy należy się spodziewać dużych utrudnień w ruchu - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Podczas zgromadzeń policja będzie zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie obowiązujących obostrzeń.

- To, na co należy zwrócić uwagę, to oczywiście fakt, że cały czas Warszawa to "strefa żółta", w związku z tym wszelkie zgromadzenia muszą odbywać się w oparciu o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń, i na to będziemy zwracać szczególna uwagę - zapowiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. W miejscach manifestacji odbywających się w centrum miasta pełni służbę wielu policjantów ruchu drogowego. Prosimy o stosowanie się do ich poleceń i przekazywanych sygnałów.

Powoli to na zapewnienie bezpieczeństwa w tych miejscach. pic.twitter.com/C0AkeleyrC — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 13, 2020 Dodał, że w godzinach porannych i popołudniowych policjanci będą się głównie skupiać na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. - Stąd dużo zadań przed policjantami ruchu drogowego celem zapewnienia spokojnego dojazdu do miejsca pracy, do szkoły i również bezpiecznego później powrotu do domów - powiedział Marczak.

"Polska zostanie sparaliżowana"

Jak przekazał podczas poniedziałkowej konferencji przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski, rolnicy przygotowali apel do parlamentarzystów, a w szczególności senatorów. - Jeżeli się okaże, że izba wyższa polskiego parlamentu, również podniesie swoją rękę na polskich chłopów, na polskich rolników, to w najbliższym czasie Polska zostanie sparaliżowana. Dotrzemy do każdego posła, dotrzemy do każdego senatora, zablokujemy wszystkie drogi dojazdowe do Warszawy - mówił.

Z kolei lider AGROunii Michał Kołodziejczak zapowiedział, że we wtorek w stolicy spodziewa się na proteście co najmniej kilkudziesięciu tysięcy rolników. Jak podał, mają oni przejść z Placu Zawiszy pod budynek Sejmu i Senatu, przechodząc obok budynku Ministerstwa Rolnictwa przy ul. Wspólnej.

Jak natomiast przekazał stołeczny ratusz we wtorek zapowiedzianych jest kilkanaście zgromadzeń publicznych i przemarszów w centrum Warszawy. W związku z tym spodziewane są zmiany w ruchu oraz kursowaniu autobusów i tramwajów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zmiany w komunikacji

Objazdy będą zmieniały się wraz z przemieszczaniem się uczestników zgromadzeń. Pasażerowie mogą spodziewać się zmian tras linii tramwajowych: 1, 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25, 35 oraz autobusowych: E-2, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 151, 157, 158, 159, 166, 171, 174, 175, 180, 195, 200, 222, 501, 502, 503, 504, 507, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522 i 525.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, wywołuje protesty rolników i hodowców. Uchwaloną we wrześniu nowelizacją, której projekt złożyli posłowie PiS, zajmują się obecnie senackie komisje. Senat ma rozpatrzyć ją na posiedzeniu plenarnym we wtorek.

W poniedziałek wieczorem wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) złożył zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Zakładają one m.in. że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

"Humanitaryzm nie jest słabością, jest naszą siłą"

- Miarą rozwoju cywilizacyjnego jest nie tylko podnoszenie dobrobytu, dochodów, ale także nasza wrażliwość na otaczający nasz świat, przede wszystkim na drugiego człowieka, ale także przyrodę, na zwierzęta. Jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co nas otacza. Powinniśmy kształtować warunki chowu w taki sposób, żeby z jednej strony ulżyć cierpieniu zwierząt, z drugiej, żeby wspierać polskie rolnictwo w jego rozwoju - mówił w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

- Humanitaryzm nie jest słabością, jest naszą siłą, siłą odpowiedzialności. (...) Nowoczesne państwa nie muszą skazywać zwierząt na cierpienie. Jesteśmy po bardzo szerokich konsultacjach, chcemy zaproponować pewne zmiany, co nie oznacza, że chcemy odejść od tego podstawowego warunku, czyli humanitarnego traktowania zwierząt - tłumaczył.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co nas otacza i powinniśmy kształtować warunki hodowli w taki sposób, żeby wspierać rolnictwo polskie w jego rozwoju. Nowoczesne państwa XXI wieku nie muszą skazywać zwierząt na cierpienie. pic.twitter.com/t7S8XL1G3U — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 12, 2020

Premier zapowiedział zmiany w tzw. piątce PiS dla zwierząt

Rząd chce utworzenia Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt - to ta instytucja, a nie np. organizacje pozarządowe mają kontrolować stan zwierząt w gospodarstwach. Inspekcja mogłaby zacząć działać już od 1 stycznia 2021 roku.

- Wszystkie organizacje ekologiczne, ludzie, którzy spostrzegą niewłaściwe traktowanie zwierzęcia będą mogli zasygnalizować to Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt, ale żadna osoba, która nie reprezentuje państwa polskiego nie będzie mogła sama weryfikować stanu chowu czy hodowli zwierząt - wyjaśniał Morawiecki. Zaznaczył, że chodzi o sytuację zwierząt tak na wsi, jak i w mieście.

- (...) Jest prawie pewne, że na kolejnym posiedzeniu rządu cała ustawa zostanie zaprezentowana - zadeklarował Morawiecki.

Wideo: Premier zapowiedział zmiany w "piątce PiS dla zwierząt"

Premier zaproponował też, by dopuszczalny był eksport mięsa z uboju rytualnego, ale tylko przypadku drobiu.

Wydłużone będzie vacatio legis. Przepisy dotyczący uboju i ferm futerkowych miałyby wejść od 1 stycznia 2022 roku, a nie po roku od uchwalenia przepisów. - (...) Chcemy to uczynić, aby producenci, przedsiębiorcy rolni, hodowcy - zarówno zwierząt futerkowych jak i w związku z ubojem rytualnym - mogli się lepiej przygotować - tłumaczył.

Premier zaproponował także system odszkodowań dla branży rolniczej.

Głos zabrał również nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi. - Ponad 70 proc. społeczeństwa popiera zakaz hodowli zwierząt na futra, a większość społeczeństwa sprzeciwia się ubojowi rytualnemu. Z perspektywy naszego resortu te zmiany, które są proponowane są o tyle istotne, że uwzględniają głosy rolników - podkreślał Grzegorz Puda.

Minister podkreślił, że głos rolników zostanie uwzględniony przy sprawie odszkodowań. "Jeżeli chodzi o system odszkodowań, to od zeszłego piątku została powołana komisja w naszym ministerstwie, która przygotowuje projekt. Chcemy, aby to dotyczyło przede wszystkim tych, którzy tracą zyski z powodu wprowadzenia ustawy i przede wszystkim przedsiębiorców i rolników. To bardzo istotne, bo w pierwotnej wersji miało to dotyczyć tylko przedsiębiorców" - mówił Puda.

Rolnicy nie odwołują protestu

- Nie odwołujemy protestu, we wtorek przyjeżdżamy do Warszawy - zadeklarował w rozmowie z polsatnews.pl Sławomir Izdebski, przewodniczący rolniczego OPZZ. - Dzisiejsze zapowiedzi premiera to kolejny policzek dla rolników. To próba podzielenia rolników - przekonuje i dodaje: "nie interesuje nas żadne vacatio legis, to nic nie zmienia".

List byłego ministra rolnictwa

Premier został zapytany o list byłego ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego do senatorów PiS, w którym Ardanowski ocienił, że ustawa o ochronie zwierząt tzw. piątka dla zwierząt, jest "mizdrzeniem się do lewackich środowisk". Jednocześnie Ardanowski przestrzegał w liście, że przyjęcie tej ustawy doprowadzi do przegrania kolejnych wyborów przez Zjednoczoną Prawicę.

Mateusz Morawiecki odpowiadając na te zarzuty podkreślił, że w wielu krajach UE ubój rytualny jest "całkowicie zakazany". Stwierdził też, że choć jest on dopuszczalny w przypadku niektórych wspólnot religijnych "de facto nie ma miejsca". Jako takie kraje wymienił Niemcy i Szwecję.

- Humanitarne traktowanie zwierząt, to nie jest ideologia ani lewicowa, ani prawicowa. To jest po prostu pewna zmiana, która jest zmianą cywilizacyjną i jednocześnie jest zmianą, która dobrze o nas świadczy, o polskim społeczeństwie, że pochylamy się nad cierpieniem - jak to w tradycji św. Franciszka mówimy w Europie - "braci mniejszych". Oczywiście, panujemy nad światem, panujemy nad zwierzętami, ale to nie znaczy, że niehumanitarne ich traktowanie, w tym ubój w warunkach dużego ich cierpienia jest dopuszczalny - podkreślił Morawiecki.

Stwierdził też, że próba zaszufladkowania tych zmian jako lewicowe lub prawicowe jest "nietrafiona". - One są po prostu ludzkie i jako takie je trzeba odczytywać - ocenił.

msl/ PAP