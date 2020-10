Zmiany w "piątce dla zwierząt". Premier podał szczegóły

- Humanitaryzm nie jest słabością, jest naszą siłą, siłą odpowiedzialności. Nowoczesne państwa nie muszą skazywać zwierząt na cierpienie. Jesteśmy po szerokich konsultacjach, chcemy zaproponować pewne zmiany - mówił w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co nas otacza i powinniśmy kształtować warunki hodowli w taki sposób, żeby wspierać rolnictwo polskie w jego rozwoju. Nowoczesne państwa XXI wieku nie muszą skazywać zwierząt na cierpienie. pic.twitter.com/t7S8XL1G3U — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 12, 2020

Premier zapowiedział zmiany w tzw. piątce PiS dla zwierząt

Rząd chce utworzenie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt - to ta instytucja, a nie np. organizacje pozarządowe mają kontrolować stan zwierząt w gospodarstwach.

Premier zaproponował też, by dopuszczalny był eksport mięsa z uboju rytualnego, ale tylko przypadku drobiu.

Wydłużone będzie vacatio legis. Przepisy dot. uboju i farm futerkowych miałyby wejść od 1 stycznia 2022 roku, a nie po roku od uchwalenia przepisów.

Premier zaproponował także system odszkodowań dla branży rolniczej.

Wkrótce więcej informacji.

ZOBACZ: Senator PiS: "piątka dla zwierząt" wróci do Sejmu z poprawkami

Rolnicy nie odwołują protestu

Nie odwołujemy protestu, we wtorek przyjeżdżamy do Warszawy - zadeklarował w rozmowie z polsatnews.pl Sławomir Izdebski, przewodniczący rolniczego OPZZ. - Dzisiejsze zapowiedzi premiera to kolejny policzek dla rolników. To próba podzielenia rolników - przekonuje i dodaje: "nie interesuje nas żadne vacatio legis, to nic nie zmienia".

"Piątka PiS dla zwierząt" w Senacie

Przyjęta we wrześniu przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika. Nowela przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. Przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia noweli. Ubój rytualny ma być możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowymi przepisami zajmują się senackie komisje. Senatorowie podejmą ostateczną decyzję ws. ustawy we wtorek.

WIDEO - 38 powiatów w czerwonej strefie. Premier: nie wykluczamy wprowadzenia stanu nadzywczajnego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jakub Oworuszko/ ml/ Polsatnews.pl/ PAP