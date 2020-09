W środę liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska podczas wizyty w Warszawie spotka się m.in. z premierem, szefem "Solidarności" i wygłosi wykład na Uniwersytecie Warszawskim.

"Dokładnie miesiąc temu na Białorusi odbyły się "wybory" prezydenckie, których wynik miał być taki, jak przez ostatnie 26 lat. Jednak tym razem naród białoruski powiedział "dość" i od 31 dni z niespotykaną wcześniej siłą walczy o wolność i demokrację" – napisał w mediach społecznościowych szef rządu.

ZOBACZ: Odnalazła się zaginiona współpracownica Cichanouskiej. Wiadomo, gdzie jest

Przypomniał, że na środę zaplanowano jego spotkanie z liderką białoruskiej opozycji - "kobietą, która stanowi żywy symbol tej batalii i daje nadzieję milionom swoich rodaków na wygraną z Aleksandrem Łukaszenką".

Padnie wiele pytań

"Swiatłana Cichnouska będzie gościła w Polsce i chciałbym, by poczuła nasze wsparcie i solidarność. W planach mamy rozmowę w cztery oczy oraz spotkania z mniejszością białoruską w Polsce i studentami na Uniwersytecie Warszawskim" – napisał Morawiecki.

Jak zauważył, z pewnością z obu stron padnie wiele pytań. "Sytuacja jest dynamiczna i Polska robi wszystko, by odpowiednio reagować na zmieniające się realia protestów. Monitorujemy sytuację za wschodnią granicą i pracujemy nad wsparciem dla Białorusinów w kraju, jak i zagranicą - na forum unijnym i międzynarodowym" – zapewnił.

ZOBACZ: Jeśli Białoruś upadnie, następna będzie Rosja - uważa Łukaszenka

"Chciałbym, by wolni Białorusini mieli w Polsce oparcie i bezpieczną przystań, dlatego będę miał dla nich niespodziankę, którą przekażę na ręce Swiatłany Cichnouskiej" – poinformował.

Nowa siedziba Domu Białoruskiego

"Nowa siedziba Domu Białoruskiego - jako miejsca koordynacji ich walki i budowy społeczeństwa obywatelskiego to z pewnością wsparcie, którego teraz potrzebują. Solidarność z Białorusią to nasz wkład w budowę bezpiecznej, wolnej i demokratycznej Europy" - zaznaczył premier.

- Dla każdej opozycji, każdego ruchu społecznego ważne jest, by mieć również zaplecze o charakterze technicznych w tym wypadku również miejsce, w którym można prowadzić działalność obywatelską i faktycznie dziś pewne decyzje w tym zakresie zostaną przedstawione - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

ZOBACZ: Saakaszwili wróci do Gruzji? Ma być kandydatem na premiera

- My pokazujemy twardo, że należy wspierać oddolny ruch obywatelski, że każde państwo ma prawo do samostanowienia, bo to nie chodzi o to, że my wspieramy konkretną część ruchu politycznego na Białorusi, tylko jako UE również chcemy, by to Białorusini faktycznie zdecydowali o własnym losie. Wszyscy widzimy, że na Białorusi nie mieliśmy do czynienia z demokratycznymi wyborami - zaznaczył.

Wsparcie ruchu obywatelskiego

Odnosząc się do zaplanowanego na środę spotkania Cichanouskiej z premierem, Müller podkreślił, że głównym tematem będzie wsparcie oddolnego ruchu obywatelskiego na Białorusi. Po spotkaniu w KPRM Cichanouska wraz z szefem rządu udadzą się do Domu Białoruskiego, gdzie zaplanowane są spotkanie z mniejszością białoruską mieszkającą w Polsce oraz wystąpienie premiera. Oprócz wizyty w siedzibie polskiego rządu Cichanouska wraz z premierem pojawi się na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przed godz. 11 wygłosi wykład.

Rzecznik rządu przypomniał także, że od kilku tygodni Polska realizuje plan pomocy dla Białorusi obejmujący "wsparcie dla opozycjonistów, studentów, naukowców, ale również pomoc dla społeczeństwa obywatelskiego".

Rzecznik rządu pytany był też, czy spodziewa się, że w sprawie polskich działań na rzecz Białorusi będzie w naszym kraju porozumienie polityczne, ponadpartyjne, odparł: "Faktycznie od kilu tygodni gdy sytuacja na Białorusi nabrała niebezpiecznego tempa widać, że jest pewien wspólny mianownik wśród polskiej klasy politycznej, to bardzo cieszy".