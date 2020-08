Znów dużo. Ponad 700 przypadków koronawirusa w Polsce

- Mamy 715 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort dodał, że na Covid-19 zmarło 9 kolejnych pacjentów. Do tej pory w Polsce potwierdzono 53 676 zakażeń w tym 1830 osób zmarło. Do tej pory wyzdrowiało 37 611 pacjentów.