Według raportu cytowanego przez CNN, w ciągu dwóch ostatnich tygodni lipca nastąpił 40 proc. wzrost przypadków dzieci w badanych stanach i miastach.

Przedział wiekowy różnił się jednak w zależności od stanu - niektóre definiowały dzieci jako osoby do 14. roku życia, a jeden stan - Alabama - przesuwa tę granicę do 24 lat.

Powrót do szkół w cieniu pandemii

Zebrane dane pochodzą z okresu, gdy w USA trwa dyskusja dotycząca powrotu dzieci do szkół pod koniec lata, za czym opowiada się Biały Dom. Naukowcy próbują zrozumieć wpływ wirusa na dzieci i rolę, jaką młodzi ludzie odgrywają w jego rozprzestrzenianiu. Niektóre szkoły już zaczęły witać uczniów z powrotem na lekcjach, inne musiały z kolei dostosować swoje plany ponownego otwarcia do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w rejonie.

Na pierwsze strony gazet trafiło zdjęcie jednego z liceów w stanie Georgia, na którym było widać zatłoczony korytarz szkolny. Jak się później okazało, odnotowano tam dziewięć przypadków COVID19. Według listu od dyrektora placówki, sześć z tych przypadków to uczniowie, a trzy to pracownicy.

