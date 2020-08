Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych ostrzegło we wtorek późnym wieczorem przed wyjazdami turystycznymi do stolicy Hiszpanii, Madrytu, i Kraju Basków, ze względu na "ponowny wzrost liczby zakażeń" koronawirusem.

Już pod koniec lipca niemiecki MSZ ostrzegł przed wyjazdami do trzech innych regionów Hiszpanii: Katalonii, w tym także do Barcelony i na Costa Brava, oraz do Nawarry i Aragonii.