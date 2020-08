Koronawirus - Raport Dnia. Środa, 5 sierpnia

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią.

Ponad 48 tys. zakażeń w Polsce

w środę poinformowano o 640 nowych zakażeniach

liczba zakażeń zdiagnozowanych od początku epidemii wzrosła do 48 789.

najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano na Śląsku (152) i w Wielkopolsce (97)

zmarł 18 pacjentów, zwiększając liczbę śmiertelnych ofiar koronawirusa do 1756

ostatniej doby wykonano ponad 33,6 tys. testów

1 898 zainfekowanych przebywa w szpitalach; 72 pacjentów korzysta z respiratora

100 151 osób objęto kwarantanną

9 044 osób jest pod nadzorem epidemiologicznym

ostatniej doby 256 pacjentów uznano za wyleczonych, łącznie jest ich już 35 321

utrzymuje się tendencja większej liczby dobowych zakażeń niż wyzdrowień

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Nie żyje 18 osób

Regionalne obostrzenia w powiatach

W ciągu najbliższych dni podjęte będą decyzje ws. obostrzeń - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Ograniczenia będą dotyczyć tylko powiatów, w których liczba zakażeń jest nadal wysoka

Nie ma planów by ograniczenia wprowadzać na terenie całego kraju

Obostrzenia miałyby dotyczyć organizacji wesel, liczby klientów w sklepach i restauracjach, a także ewentualnego nauczania zdalnego

Według ministerstwa zdrowia, koronawirus w Polsce rozwija się "zgodnie z przewidywaniami"

ZOBACZ: Regionalne obostrzenia w powiatach. "Na pewno będą dotyczyć wesel"

Uczniowie wrócą do szkół

Od 1 września uczniowie wrócą do szkół

MEN, MZ i GIS opublikowały wytyczne dla szkół

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale powinni pamiętać o zasadach higieny

Rekomenduje się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu, np. dzięki różnym godzinom przychodzenia uczniów do szkoły

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

ZOBACZ: Jak będzie wyglądał nowy rok szkolny? Są wytyczne

Koronawirus w zakładzie drobiarskim

Do 313 wzrosła liczba pracowników zarażonych koronawirusem w zakładzie drobiarskim firmy Ami w wielkopolskim Mikstacie

To największe ognisko w województwie

Zarząd firmy wstrzymał produkcję w zakładzie do odwołania. W piątek pracownicy odbędą powtórne badania wymazowe

ZOBACZ: Rośnie liczba zakażonych w zakładzie drobiarskim. Ponad 300 osób chorych

Ponad 700 tys. ofiar koronawirusa na świecie

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 na świecie przekroczyła w środę 700 tys.

Oznacza to, że średnio co 15 sekund umiera jedna osoba zakażona koronawirusem, co godzinę - 247 chorych, a w ciągu doby - prawie 5900 pacjentów

Największy wzrost zgonów odnotowuje się obecnie w USA, Brazylii, Indiach i Meksyku

ZOBACZ: Zgon co 15 sekund. Z powodu Covid-19 na świecie zmarło 700 tys. osób

Poseł zaskoczony koronawirusem

Byłem zaskoczony, kiedy się okazało, że jestem zakażony, ponieważ czuję się bardzo dobrze - powiedział poseł Koalicji Polskiej-PSL Dariusz Klimczak

To czwarty parlamentarzysta, u którego w ostatnim czasie badania potwierdziły obecność SARS-CoV-2

Poseł Klimczak zapewnił, że czuje się bardzo dobrze

Polityk i jego najbliższa rodzina obecnie przebywają na kwarantannie

ZOBACZ: Poseł zakażony koronawirusem. "Byłem zaskoczony"

Igrzyska w Tokio niezagrożone

Igrzyska olimpijskie odbędą się w 2021 roku w Tokio, również z koronawirusem - zapewnił Toshiro Muto, dyrektor zarządzający Komitetu Organizacyjnego igrzysk w Tokio

Istotne jest, by zorganizować igrzyska dla osób, które muszą żyć z Covid-19 - dodał Muto

Z powodu pandemii koronawirusa igrzyska zostały po raz pierwszy w historii przełożone o rok

ZOBACZ: Igrzyska w Tokio będą w 2021 r. mimo pandemii - zapewniają organizatorzy

Kwestionowała koronawirusa, spotkała ją kara

Sąd Lekarski ukarał lekarkę, która publicznie kwestionowała istnienie epidemii koronawirusa

Kobieta podważała również zasadność wprowadzania ograniczeń

Dolnośląska Izba Lekarska wszczęła wobec kobiety postępowanie wyjaśniające

Decyzją Sądu Lekarskiego we Wrocławiu, lekarka została zawieszona na pół roku w prawie do wykonywania zawodu

Zawieszenie będzie obowiązywało do 24 stycznia 2021 roku

ZOBACZ: Lekarka odsunięta od zawodu. Kwestionowała epidemię koronawirusa

Wideo dnia - Czy rodzic może nie posłać dziecka do szkoły z obawy przed Covid-19? Minister wyjaśnia

- Szkoły powinny wrócić do tradycyjnego sposobu nauczania, a rodzice są zobowiązani do tego, by ich dzieci spełniały obowiązek szkolny, bądź obowiązek nauki - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, zapytany o to, czy rodzice mogą nie puścić dzieci do szkół, jeżeli uznają, że zagrożenie z powodu koronawirusa jest zbyt duże.

dk/ polsatnews.pl