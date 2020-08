Zgon co 15 sekund. Z powodu Covid-19 na świecie zmarło 700 tys. osób

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 na świecie przekroczyła w środę 700 tys. - poinformowała agencja Reutera. Oznacza to, że średnio co 15 sekund umiera jedna osoba zakażona koronawirusem, co godzinę - 247 chorych, a w ciągu doby - prawie 5900 pacjentów.