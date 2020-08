Lekarka odsunięta od zawodu. Kwestionowała epidemię koronawirusa

Anna Martynowska jest kierowniczką przychodni im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim. Kobieta startowała również w ostatnich wyborach parlamentarnych z list Konfederacji.

Lekarka chętnie udziela się w internetowej telewizji "Media Narodowe" na platformie YouTube. Podczas jednego z wywiadów, poświęconego epidemii koronawirusa, stwierdziła, że nie ma czegoś takiego jak COVID-19.

"Ten obłęd ogarnął wszystkie środowiska"

- Ja przynajmniej nie zaobserwowałam tego z mojej praktyki. Mam ostatnie czasopisma medyczne, które wydaje Naczelna Rada Lekarska i Dolnośląska Izba Lekarska i nawet tam, chociaż pojawia się COVID na każdej stronie, to tego COVID-a nie widać - mówiła.

Lekarka zakwestionowała również objawy koronawirusa. Jej zdaniem gorączka, suchy kaszel, zawroty głowy oraz brak apetytu, to typowe symptomy grypy.

- Ja to czytam i jestem przerażona. To ja przez 30 lat takich ludzi leczyłam na grypę, a tu się okazuje, że to był COVID - powiedziała.

Według niej nie tylko lekarze dali się nabrać na "pandemię strachu". - Ten obłęd ogarnął wszystkie środowiska - stwierdziła.

Podczas swoich wystąpień, lekarka podważała również wyniki testów na koronawirus oraz zasadność wprowadzania kolejnych ograniczeń - takich jak noszenie maseczek i kwarantannę.

Lekarka nie poprzestała tylko na słowach, ale przeszła do czynów i zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia. Według niej Łukasz Szumowski bezpodstawnie wprowadzając obostrzenia, wywołał narodową psychozę.

Wypowiedzi lekarki odbiły się szerokim echem w mediach. Sprawą zainteresowała się Dolnośląska Izba Lekarska, która wszczęła wobec kobiety postępowanie wyjaśniające. Decyzją Sądu Lekarskiego we Wrocławiu, Anna Martynowska została zawieszona na pół roku w prawie do wykonywania zawodu. Będzie ono obowiązywać do 24 stycznia 2021 roku.

"Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów"

"Zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres 6 miesięcy ma na celu odizolowanie lek. Anny Prześlicy-Martynowskiej od pacjentów, ochronę pacjentów oraz zapobiegnięcie rozpowszechnianiu fałszywych i wprowadzających w błąd informacji na temat pandemii wywołanej wirusem Covid-19" - napisano w uzasadnieniu wyroku.

"Zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że Anna Martynowska popełniła ciężkie przewinienie zawodowe. (...) Prezentowana postawa, przejawiająca się w kategoryczności i powtarzalności głoszonych poglądów, skłania do twierdzenia, że ww. nie zaprzestanie tego rodzaju działań" - dodano.

"Co szczególnie zaniepokoiło Sąd Lekarski, lekarz w swoich wypowiedziach kwestionuje obowiązek noszenia masek ochronnych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii oraz twierdzi, że pandemii, ani epidemii, jak i samego wirusa Covid-19 nie ma. Prezentowana przez lekarza postawa, (...) stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów. Swoją postawą lekarz wprowadza pacjentów w błąd negując istnienie koronawirusa Covid-19" - stwierdził Sąd Lekarski.

Postanowienie Sądu Lekarskiego ma klauzulę natychmiastowej wykonalności. Lekarka ma prawo odwołać się od wyroku.

