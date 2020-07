Koronawirus - Raport Dnia. Wtorek, 21 lipca

We wtorek na Covid-19 zmarło w Polsce 9 kolejnych osób, potwierdzono też 399 nowych zakażeń - to najwięcej od 17 czerwca. Od wtorku zniesiono kolejne restrykcje epidemiczne, w tym m.in. te dotyczące dystansu społecznego i obiektów sportowych. Resort edukacji przekazał, że opracowuje dla szkół ścisłe wytyczne, które mają umożliwić uczniom powrót do klas już od września.