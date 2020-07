Pasażerowie komunikacji miejskiej nie noszą maseczek. Będzie więcej kontroli

Niestety, pomimo aktywnych działań informacyjnych, odnotowujemy coraz częstsze przypadki niestosowania się pasażerów do obowiązku zakrywania ust i nosa w komunikacji miejskiej. Dlatego zwróciliśmy się do stołecznej policji z prośbą o wspólne kontrole - powiedziała we wtorek rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.