Koronawirus - Raport Dnia. Sobota, 18 lipca

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią.

W Polsce już 39 746 potwierdzonych zakażeń

W sobotę poinformowano o 339 nowo zdiagnozowanych zakażeniach

najwięcej przypadków - 101 - odnotowano na Śląsku; znacząco wzrosła też liczba zakażonych w woj. małopolskim - o 76

przekazano informację o śmierci 6 pacjentów w wieku od 65 do 86 lat; łączna liczba zgonów wzrosła do 1618

w ciągu minionej doby wykonano ponad 24,5 tys. testów

1551 pacjentów jest hospitalizowanych (spadek o 53 w ciągu doby), a 66 osób jest pod respiratorami (o 5 mniej niż w piątek)

92 008 osób jest objętych kwarantanną (wzrost o 5935), a 9715 - nadzorem epidemiologicznym (wzrost o 88)

za wyleczonych uznano 29 924 pacjentów - o 419 więcej niż w piątek

ZOBACZ: Prawie 350 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce

Kolejny etap znoszenia restrykcji

Od 17 lipca można organizować wydarzenia rozrywkowe w otwartej przestrzeni bez limitu 150 osób

już w pierwszy weekend po zniesieniu tego obostrzenia zorganizowano koncerty dla szerszej publiczności

w Warszawie odbył się koncert z cyklu Dreszer Jazz, gdzie zagrał zespół Divine Division

w niedzielę w Ogrodzie Saskim odbędzie się koncert "Od swingu do ragtime'u"

w Gdańsku w sobotę rozpoczął się 23. Festiwal Jazz Jantar

amatorzy letnich wydarzeń kulturalnych na niektóre z nich będą musieli jednak poczekać kilka miesięcy, bo organizatorzy już wcześniej przesunęli je na jesień

ZOBACZ: Więcej niż 150 osób na koncertach i imprezach plenerowych

Mniej pieniędzy z funduszu odbudowy

Nowa propozycja funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa zakłada, że państwa Unii Europejskiej otrzymają mniej pieniędzy w formie bezzwrotnych subwencji

zaproponowane rozwiązanie ma zawierać również zmianę klucza dystrybucji pieniędzy z funduszu odbudowy

całkowita suma 750 mld euro funduszu obudowy miałaby się nie zmienić, ale inna byłaby jego konstrukcja

propozycja ta miała przełamać impas, w którym znalazły się państwa członkowskie; wynika on głównie z różnicy zdań między państwami północy i południa kontynentu

ZOBACZ: Mniej pieniędzy z funduszu odbudowy. Propozycja ze szczytu UE

Koronawirus w szpitalu w Płocku

Potwierdzono zakażenie koronawirusem u jednego z pracowników Szpitala Miejskiego św. Trójcy w Płocku (Mazowieckie)

kwarantannie poddanych zostanie kilkadziesiąt osób - przekazał w sobotę prezydent miasta

pobierane są wymazy do badań w kierunku zakażenia zarówno od personelu, jak i pacjentów placówki

placówka już w piątek wstrzymała przyjęcia nowych pacjentów i planowane zabiegi operacyjne

ZOBACZ: Koronawirus w szpitalu w Płocku. Kilkadziesiąt osób w kwarantannie

Zakażona policjantka przyszła do pracy, nie czekając na wynik testu

Policjantka z Poznania, u której stwierdzono koronawirusa, przyszła do pracy przed otrzymaniem wyników testu

na kwarantannę trafiło 26 osób z komisariatu Poznań-Wilda

funkcjonariuszka na początku lipca poinformowała swoją jednostkę, że była na spotkaniu rodzinnym, na którym mogło dojść do zakażenia

komendant komisariatu zadecydował, że policjantka ma się stawić w pracy po tym, jak jej bliscy otrzymali negatywne wyniki testu, choć ona sama nie otrzymała jeszcze swojego

ZOBACZ: Policjantka z koronawirusem przyszła do pracy. Nie czekała na wyniki testów

Noworodek z silnymi objawami Covid-19

W Lizbonie urodziło się pierwsze w Portugalii dziecko zakażone koronawirusem w okresie prenatalnym

dziewczynka ma silne objawy Covid-19, m.in. zapalenie płuc i trudności z oddychaniem

lekarze uważają, że infekcja doprowadziła do przedwczesnego porodu, bo dziecko urodziło się po zaledwie 34 tygodniach ciąży

to jeden spośród 130 portugalskich przypadków urodzin dziecka z matki zakażonej koronawirusem, ale wcześniej żaden z noworodków nie przyszedł na świat zainfekowany

ZOBACZ: Noworodek z silnymi objawami Covid-19. Pierwszy taki przypadek w Portugalii

Zdjęcie dnia: Tłumy na deptaku Las Ramblas w Barcelonie

Lokalny rząd Katalonii (Generalitat) zwrócił się w piątek do mieszkańców metropolii Barcelony oraz 12 sąsiednich gmin, zamieszkanych przez 2,7 mln osób, o pozostanie w domach ze względu na znaczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem w regionie. Władze odwołały się do obywatelskiej odpowiedzialności i zaleciły wychodzenie z domu jedynie z wyjątkowych czy niezbędnych powodów, takich jak wyjście do pracy, do sklepu czy do lekarza. W Barcelonie stwierdzono ok. 30 nowych ognisk zakażeń, głównie po spotkaniach rodzinnych i towarzyskich. Dobrowolna kwarantanna miała trwać 15 dni.

Mieszkańcy Barcelony podeszli jednak do tych zaleceń dość niefrasobliwie. W sobotę tłumy spacerowiczów zalały najpopularniejszy turystyczny deptak, ulicę Las Ramblas, a także okoliczne plaże.

PAP/EPA/ALEJANDRO GARCIA

WIDEO - Samolot wylądował niemal na masce auta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/grz/ polsatnews.pl, PAP