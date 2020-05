Nowy dyrektor Trójki przeprosił Niedźwieckiego. "Myślę, że to wystarczy"

Po usunięciu ze strony internetowej 1998. notowania Listy Przebojów Trójki, którą wygrała piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", wielu dziennikarzy rozgłośni, w tym Marek Niedźwiecki, zdecydowało się zakończyć współpracę z 3 Programem Polskiego Radia.

Niedźwiecki wezwał radio do przeprosin. Złożył także wezwanie przedprocesowe do władz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

Nowy dyrektor programu Trzeciego powiedział, że chciał odpowiedzieć na to wezwanie. - Uważam, że jego dobra osobiste zostały naruszone, podobnie Bartka Gila i Haliny Wachowskiej - dodał.

ZOBACZ: "Zapraszamy do Trójki" bez prowadzącego. "Tam już chyba nikogo nie ma"

Strzyczkowski oświadczył, że po stronie dziennikarza nie było "żadnych niewłaściwych działań". - Bardzo przepraszam pana Marka Niedźwieckiego za zaistniałą sytuację - przyznał.

"Nie miałem wyjścia"

- Nie miałem wyjścia. Patrzyłem z przerażeniem na to, co działo się w Trójce, na to, co działo się z moimi kolegami. Traciłem ich, moje środowisko i miejsce pracy. To wszystko mnie tak uderzyło, że pomyślałem, że jeśli mam choć cień szansy, by to odwrócić, to muszę to zrobić - mówił dyrektor Programu 3 Polskiego Radia.

Kuba Strzyczkowski ze stacją jest związany od 30 lat. Od wielu lat prowadzi audycję "Zapraszamy do Trójki" (obecnie w piątki). Od poniedziałku do czwartku Strzyczkowskiego można usłyszeć w południe w audycji "Za, a nawet przeciw", która skupia się na sprawach społecznych, ekonomicznych i politycznych. Prowadzi także licytacje na rzecz rodzinnych domów dziecka w ramach akcji "Idą Święta".

ZOBACZ: Radiowa Trójka ma nowego dyrektora

Prowadzący audycję "Godziny prawdy" Michał Olszański pytał, czy przeprosiny wystarczą. - Myślę, że tak - odparł. Poinformował, że na stronach internetowych Programu Trzeciego zostaną także opublikowane przeprosiny.

- Ja niestety nie mogę umierać za cały świat. Doprowadziłem do porozumienia w drodze trudnych negocjacji z kancelarią, zająłem się tym niemalże od razu, dla mnie to sprawa kluczowa - mówił Strzyczkowski.

Zamieszanie wokół "Twój ból jest lepszy niż mój"

Zmiana na miejscu dyrektora nastąpiła po zamieszaniu związanym z Listą Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia. Podczas notowania z 15 maja ogłoszono, że pierwsze miejsce uzyskała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki. Głosowanie zostało unieważnione.

ZOBACZ: Przez aferę w Trójce Kazik dostał reklamę za... 16 mln zł

W niedzielę (17 maja) Kowalczewski poinformował, że w radiu prowadzone są "intensywne prace nad wyjaśnieniem nieprawidłowego głosowania". Według niego to prowadzący audycję "zdecydował o przestawieniu piosenki" Kazika na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste.

WIDEO - Ciało obdarte ze skóry i rozczłonkowane. Wstrząsające szczegóły zbrodni na Pomorzu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ polsatnews.pl