Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

776 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych. To najniższy dobowy przyrost zgonów od marca. Teatry we Włoszech przygotowują się do wznowienia działalności. Wśród proponowanych rozwiązań są maseczki i dystans społeczny, także na scenie oraz ograniczenie liczby widzów. Kwarantannie poddał się wiceprezydent USA Mike Pence.