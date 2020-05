Szumowski o epidemii koronawirusa w Polsce. Śląsk może być "odmrażany" wolniej

Na Śląsku przybywa najwięcej zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby odnotowano tam 143 nowe przypadki. - W kolejnych dniach będziemy wykonywać po 3 tys. wymazów dziennie, by te ogniska (zakażeń) jak najszybciej zlokalizować - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nie wykluczył, że "odmrażanie" gospodarki może na Śląsku wyglądać inaczej niż w reszcie województw.

- W trzech kopalniach już całe załogi są przebadane, czekamy na wyniki - przekazał szef resortu zdrowia.

Szumowski przyznał, że to "bardzo poważna sytuacja z punktu widzenia epidemicznego". - Na szczęście nie aż tak dramatyczna z punktu widzenia medycznego i ludzkiego, bo te osoby nie chorują ciężko - dodał.

"Kopalni nie da się całkowicie zatrzymać"

Mamy 210 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w poniedziałek rano ministerstwo zdrowia. Liczba zakażonych przekroczyła w Polsce 16 tys. Nie żyją kolejne 3 osoby. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w Polsce 803 pacjentów.

Najwięcej nowych przypadków wykryto na Śląsku. Zakażonych jest już ponad 550 górników z PGG.

Łukasz Szumowski wyjaśniał, że "kopalni nie da się całkowicie zatrzymać, można zmniejszyć liczbę osób, które tam mogą pracować".

W sprawie Śląska resort czeka na dane

Pytany o kolejne etapy "odmrażania" gospodarki, o to czy Śląsk może być objęty innymi terminami, Szumowski przyznał, że to możliwe, ale decyzje zapadną, kiedy spłyną wszystkie dane dotyczące wyników badań wymazów. Informacje mają być znane jeszcze w poniedziałek.

- Dzisiaj będą spływały dane dotyczące ostatniego etapu ("odmrażanie" gospodarki), przekażemy je premierowi, a jutro będziemy zastanawiali się, co dalej - wyjaśniał Szumowski.

Pytany, do czego miałoby się sprowadzać wspomniane przez niego "później dla Śląska", minister wyjaśniał: - Jeżeli w jednym województwie mamy kilka przypadków zachorowania, a w drugim województwie mamy nowych sto czterdzieści kilka przypadków zachorowania, no to pokazuje różnicę w ilości zapadalności, czyli w ilości tego wirusa, który krąży w województwie.

Jak dodał, "trudno mi jeszcze w tej chwili odpowiadać precyzyjnie na takie pytania, dlatego, że te dane w tej chwili, dzisiaj wpływają z tej dużej ilości zrobionych badań na Śląsku".

Kopalnie, z grupy PGG, Jankowice w Rybniku i Murcki-Staszic w Katowicach wstrzymały wydobycie 27 kwietnia - początkowo na tydzień, potem na kolejny. Natomiast gliwicka kopalnia Sośnica stanęła 6 maja - początkowo zakładano, że przerwa w wydobyciu potrwa do końca tygodnia. W poniedziałek sztab kryzysowy PGG zdecydował, że wszystkie trzy zakłady nie będą prowadzić eksploatacji przez kolejny tydzień.

prz/grz/ PAP, Polsat News