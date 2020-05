Koronawirus - Raport Dnia. Niedziela, 3 maja

W Polsce na COVID-19 zachorowały do tej pory 13 693 osoby. Odnotowano 678 zgonów, a wyzdrowiało 3945 osób. Od poniedziałku mogą wznowić działalność galerie i centra handlowe. Powstały specjalne wytyczne - to nie będą takie zakupy, do jakich byliśmy przyzwyczajeni. Władze USA poinformowały w niedzielę, że są dowody na to, iż koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhan.