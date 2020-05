Wirus w Polsce wciąż zaraża i zabija: 318 nowych chorych, 15 osób nie żyje

"Mamy 318 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie resort poinformował o śmierci następnych 15 osób w wyniku zakażenia chorobą Covid-19. Łącznie w Polsce zachorowały do tej pory 13 tys. 693 osoby. Resort zdrowia odnotował 678 zgonów chorych na Covid-19.

Nowe przypadki, wirus wciąż zaraża

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wymazaniu z listy zmarłych jednego przypadku: "ze względu na zdublowany wczoraj zgon z Bydgoszczy, usuwamy go z wykazu". W sumie według ministerstwa zmarło w ciągu doby 15 osób zakażonych koronawirusem. W Tychach zmarli: 82-letnia kobieta, 65-letnia kobieta i 72-letni mężczyzna. W Tomaszowie Lubelskim zmarła - 87-letnia kobieta, w Grudziądzu 79-letnia kobieta, w Bolesławcu 65-letnia kobieta i 83-letnia kobieta, we Wrocławiu 63-letni mężczyzna, w Poznaniu 49-letni mężczyzna, 88-letnia kobieta i 77-letnia kobieta, w Łańcucie 86-letnia kobieta, w Raciborzu 79-letni mężczyzna, w Gdańsku 71-letni mężczyzna, w Kędzierzynie-Koźlu 62-letni mężczyzna. Większość osób miała choroby współistniejące - podano.

Wśród 318 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano pacjentów z województw: śląskiego (130), łódzkiego (43), mazowieckiego (31), dolnośląskiego (25), wielkopolskiego (24), opolskiego (15), małopolskiego (10), podkarpackiego (9), zachodniopomorskiego (8), lubelskiego (7), świętokrzyskiego (7), pomorskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3), lubuskiego (1) i podlaskiego (1).

Resort zdrowia poinformował zarazem, że ze względu na zdublowany w sobotę zgon z Bydgoszczy usuwa go z wykazu. Obecnie liczba zakażonych koronawirusem wynosi 13 tys. 693 osób, a zmarłych 678.

Kolejne testy na Covid-19

W niedziele resort poinformował o wykonaniu ponad 9,9 tys. testów na Covid-19.

Wcześniej w sobotę podano, że w ciągu doby wykonano ponad 11,3 tys. testów na koronawirusa.

Nowy etap znoszenia ograniczeń

W poniedziałek rozpoczyna się kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemia koronawirusa w Polsce. Otwarte zostaną m.in. galerie i centra handlowe. Do pracy wracają także fizjoterapeuci, których gabinety zostaną otwarte. Otwarte zostaną także biblioteki. Rząd zezwolił także na to, aby hotele zaczęły przyjmować gości. Jednak na razie nie będą one mogły otworzyć dla klientów restauracji.

🗓️ Od jutra kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.



Narodowa kwarantanna od marca

W Polsce pierwszy przypadek potwierdzono 4 marca. Od 21 marca obowiązuje stan epidemii. Wprowadzono wtedy wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic. Od 16 kwietnia obowiązkowe stało się również zasłanianie twarzy - nosa i ust - w przestrzeni publicznej.

W Polsce trwa już jednak łagodzenie obostrzeń. Służby epidemiologiczne twierdzą, że udało się zatrzymać transmisje poziomą koronawirrusa. Dlatego rząd od 20 kwietnia złagodził w Polsce obostrzenia. Zwiększono m.in liczbę osób, które mogą przebywać w sklepach. Umożliwiono także przemieszczanie się w celach rekreacyjnych.

Aktualna mapa zakażeń koronawirusem w Polsce:

Epidemia: z Chin na cały świat

Zapalenie płuc zwane COVID-19 pojawiło się w Chinach pod koniec 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca ogłosiła w związku z tą sytuacją stan pandemii.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

