Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Nadia, tygrysica z ogrodu zoologicznego w Nowym Jorku, jest zakażona koronawirusem. Test na obecność SARS-Cov-2 dał u niej wynik pozytywny. Ministerstwo rolnictwa USA zaleca wszystkim chorym na koronawirusa ograniczenie kontaktów ze zwierzętami. Przypuszcza się, że Nadię zainfekował jej opiekun, który jednak nie miał objawów choroby.

This rings an alarm bell ! A tigress Nadia has tested positive for #Covid_19 at the Bronx Zoo in New York City, and 6 other big cats are also exhibiting symptoms. This is the first case of a wild animal contracting the disease from a person; most likely an asymptomatic zookeeper. pic.twitter.com/5ohyV1e2Xh